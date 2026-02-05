Рейтинг@Mail.ru
14:17 05.02.2026 (обновлено: 14:26 05.02.2026)
На ж/д станции в Тамбовской области ликвидировали открытое горение
Открытое горение цистерн на железнодорожной станции в Тамбовской области удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 05.02.2026
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратураВозгорание на месте схода грузовых вагонов с бензином в Тамбовской области
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Открытое горение цистерн на железнодорожной станции в Тамбовской области удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
В РЖД накануне вечером сообщили, что на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области произошел сход вагонов грузового поезда, после чего произошло возгорание цистерн с бензином. По предварительной информации, пострадавших нет.
Губернатор Евгений Первышов утром сообщал о локализации пожара на станции Кочетовка в городе Мичуринске на площади 50 квадратных метров.
Пожар на автозаправке в Сургутском районе ХМАО - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
На автозаправке под Сургутом вспыхнул пожар
