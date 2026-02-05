https://ria.ru/20260205/mchs-2072460244.html
На ж/д станции в Тамбовской области ликвидировали открытое горение
На ж/д станции в Тамбовской области ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 05.02.2026
На ж/д станции в Тамбовской области ликвидировали открытое горение
Открытое горение цистерн на железнодорожной станции в Тамбовской области удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T14:17:00+03:00
2026-02-05T14:17:00+03:00
2026-02-05T14:26:00+03:00
тамбовская область
происшествия
евгений первышов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ржд
россия
мичуринск
тамбовская область
россия
мичуринск
тамбовская область, происшествия, евгений первышов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд, россия, мичуринск
Тамбовская область, Происшествия, Евгений Первышов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), РЖД, Россия, Мичуринск
На ж/д станции в Тамбовской области ликвидировали открытое горение
МЧС: на ж/д станции в Тамбовской области ликвидировали открытое горение