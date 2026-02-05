В MAX может появиться опция участия в программах лояльности торговых сетей

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В рамках разработанного Минпромторгом РФ проекта предусмотрена возможность участия в программах лояльности торговых сетей при помощи дисконтных карт на платформе Max, заявил журналистам статс-секретарь - замглавы министерства Роман Чекушов.
"В рамках разработанного Минпромторгом России... проекта Постановления Правительства РФ... устанавливается возможность участия в программах лояльности торговых сетей с использованием дисконтных карт посредством мессенджера Max", - сказал Чекушов.
По его словам, в ведомстве рассчитывают, что эта возможность будет удобна для большого количества россиян.
VK в марте прошлого года запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Национальный мессенджер на базе Мах развивает "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
