В MAX может появиться опция участия в программах лояльности торговых сетей
09:18 05.02.2026
В MAX может появиться опция участия в программах лояльности торговых сетей
технологии, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), google, общество, мессенджер max
Технологии, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Google, Общество, Мессенджер Max
Мессенджер Max
Мессенджер Max. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В рамках разработанного Минпромторгом РФ проекта предусмотрена возможность участия в программах лояльности торговых сетей при помощи дисконтных карт на платформе Max, заявил журналистам статс-секретарь - замглавы министерства Роман Чекушов.
"В рамках разработанного Минпромторгом России... проекта Постановления Правительства РФ... устанавливается возможность участия в программах лояльности торговых сетей с использованием дисконтных карт посредством мессенджера Max", - сказал Чекушов.
По его словам, в ведомстве рассчитывают, что эта возможность будет удобна для большого количества россиян.
VK в марте прошлого года запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Национальный мессенджер на базе Мах развивает "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
MAX Web: как зайти через браузер без установки и обзор функций
4 февраля, 14:07
 
ТехнологиРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)GoogleОбществоМессенджер Max
 
 
