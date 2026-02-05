В MAX может появиться опция участия в программах лояльности торговых сетей

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В рамках разработанного Минпромторгом РФ проекта предусмотрена возможность участия в программах лояльности торговых сетей при помощи дисконтных карт на платформе Max, заявил журналистам статс-секретарь - замглавы министерства Роман Чекушов.

По его словам, в ведомстве рассчитывают, что эта возможность будет удобна для большого количества россиян.