10:12 05.02.2026 (обновлено: 18:30 05.02.2026)
СМИ раскрыли, что задумал Макрон против Путина
СМИ раскрыли, что задумал Макрон против Путина
Президент Франции Эммануэль Макрон с помощью звонка Владимиру Путину хочет вернуть Европу в переговорный процесс по Украине, пишет InfoBRICS. РИА Новости, 05.02.2026
в мире, франция, европа, эммануэль макрон, владимир путин, украина, владимир зеленский, брикс
В мире, Франция, Европа, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Украина, Владимир Зеленский, БРИКС
© REUTERS / Denis BalibouseПрезидент Франции Эммануэль Макрон выступает на 56-м ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
© REUTERS / Denis Balibouse
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 56-м ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон с помощью звонка Владимиру Путину хочет вернуть Европу в переговорный процесс по Украине, пишет InfoBRICS.
"Американский президент унизил Европу, что нарушило долгий исторический союз. Теперь Макрон хочет выдать себя на международной арене за "лидера Европы", выступив с независимой инициативой диалога даже вопреки своей личной воле, поскольку, как и у большинства европейских политиков, его реальное намерение в отношении конфликта — это бесконечное продолжение боевых действий", — говорится в публикации.

Как указал обозреватель, единственное, что могут сделать главы европейских государств ради урегулирования, — это уважать законные интересы России, одерживающей победу на поле боя.
"Пока эта действительность не будет ими признана, участие в дипломатических переговорах будет бесполезным", — резюмировал автор.
Во вторник Макрон заявил, что в настоящий момент ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с Путиным. Президент Франции также сообщил, что эта подготовка проводится прозрачно и в консультации с Владимиром Зеленским и основными европейскими партнерами.
В Кремле отмечали, что Путин готов поговорить с Макроном, однако это должно быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Последний раз Путин и Макрон созванивались в июле — впервые за три года. Тогда они обсудили украинский конфликт, эскалацию между Тегераном и Тель-Авивом, а также американские удары по ядерным объектам в Иране. Стороны договорились поддерживать контакт для координации позиций по Ближнему Востоку.
