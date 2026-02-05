Рейтинг@Mail.ru
Медведев прокомментировал похищение Мадуро - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:33 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/maduro-2072373981.html
Медведев прокомментировал похищение Мадуро
Медведев прокомментировал похищение Мадуро - РИА Новости, 05.02.2026
Медведев прокомментировал похищение Мадуро
Захват, вывоз из страны и предъявление обвинений в "наркотерроризме" президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, который как глава государства пользуется иммунитетом... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T09:33:00+03:00
2026-02-05T09:33:00+03:00
в мире
россия
франция
дмитрий медведев
николас мадуро
муаммар каддафи
оон
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016351056_0:115:3121:1871_1920x0_80_0_0_1684cbb7b670ff228fd3d60e86bae6ae.jpg
https://ria.ru/20260205/medvedev-2072368849.html
https://ria.ru/20260205/rossija-2072365075.html
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016351056_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_a2d597fadd9490bf7431dac28c4feee4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, франция, дмитрий медведев, николас мадуро, муаммар каддафи, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Россия, Франция, Дмитрий Медведев, Николас Мадуро, Муаммар Каддафи, ООН, Удары США по Венесуэле
Медведев прокомментировал похищение Мадуро

Медведев назвал похищение Мадуро вопиющим нарушением международного права

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Захват, вывоз из страны и предъявление обвинений в "наркотерроризме" президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, который как глава государства пользуется иммунитетом от гражданско-правовой и уголовной юрисдикции других стран, являются вопиющим нарушением принципов международного права, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Мадуро с женой вину не признают.
"Захват, вывоз из страны, а также предъявление американской Фемидой обвинений в "наркотерроризме" лицу, пользующемуся иммунитетом как от гражданско-правовой, так и уголовной юрисдикции других государств, - не что иное, как вопиющее нарушение фундаментальных принципов международного права – суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела. Любая дискуссия на этот счет невозможна по определению", - написал Медведев в авторской колонке, опубликованной на сайте РИА Новости.
Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что Мадуро, будучи на момент американского нападения "находящимся у власти главой государства", обладал сразу двумя видами иммунитета от иностранной уголовной юстиции – персональным или абсолютным иммунитетом ratione personae и функциональным иммунитетом ratione materiae.
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Медведев назвал нелепыми попытки США оспаривать легитимность Мадуро
Вчера, 09:02
Медведев в этой связи напомнил, что абсолютный иммунитет глав государств подтвержден постановлением Международного суда ООН от 2002 года по делу "Демократическая Республика Конго против Бельгии". А также итогом судебного процесса над ливийским лидером Муаммаром Каддафи во Франции, проходившего в 1999-2001 годах. Еще одним подтверждением необоснованности американского преследования Мадуро являются выводы комиссии международного права Генеральной Ассамблеи ООН.
"В рабочих документах Комиссии фигурируют следующие преступления по международному праву, в отношении которых иммунитет ratione materiae предлагается не применять: преступление геноцида; преступление против человечности; военные преступления; преступление апартеида; пытки; насильственное исчезновение; преступление агрессии; рабство; работорговля... Как видно, ни о какой "наркоторговле" как основании для игнорирования функционального иммунитета должностных лиц государства, а тем более абсолютного иммунитета действующего главы государства на данном этапе речи не идет", - отметил он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Лавров рассказал о влиянии событий в Венесуэле на Россию
Вчера, 08:24
 
В миреРоссияФранцияДмитрий МедведевНиколас МадуроМуаммар КаддафиООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала