Медведев прокомментировал похищение Мадуро

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Захват, вывоз из страны и предъявление обвинений в "наркотерроризме" президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, который как глава государства пользуется иммунитетом от гражданско-правовой и уголовной юрисдикции других стран, являются вопиющим нарушением принципов международного права, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Мадуро с женой вину не признают.

"Захват, вывоз из страны, а также предъявление американской Фемидой обвинений в "наркотерроризме" лицу, пользующемуся иммунитетом как от гражданско-правовой, так и уголовной юрисдикции других государств, - не что иное, как вопиющее нарушение фундаментальных принципов международного права – суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела. Любая дискуссия на этот счет невозможна по определению", - написал Медведев в авторской колонке, опубликованной на сайте РИА Новости.

Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что Мадуро , будучи на момент американского нападения "находящимся у власти главой государства", обладал сразу двумя видами иммунитета от иностранной уголовной юстиции – персональным или абсолютным иммунитетом ratione personae и функциональным иммунитетом ratione materiae.

Медведев в этой связи напомнил, что абсолютный иммунитет глав государств подтвержден постановлением Международного суда ООН от 2002 года по делу "Демократическая Республика Конго против Бельгии". А также итогом судебного процесса над ливийским лидером Муаммаром Каддафи во Франции , проходившего в 1999-2001 годах. Еще одним подтверждением необоснованности американского преследования Мадуро являются выводы комиссии международного права Генеральной Ассамблеи ООН.