Правовая окантовка похищения Мадуро дается США с трудом, заявил Медведев

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Правовая окантовка похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро дается США с трудом, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в авторской колонке, опубликованной на сайте РИА Новости.
Медведев отметил, что "даже самые отбитые режимы прошлого" всегда старались придать правомерности своим действиям, придумывая сложные, хотя в итоге и надуманные с юридической точки зрения аргументы.
"Пока же правовая окантовка венесуэльской авантюры даже на этом фоне дается Вашингтону с трудом. Во-первых, у США не было оснований правомерного применения военной силы в порядке самозащиты. В этой связи ссылка американского официоза и экспертов на ст. 51 Устава ООН, признающую неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения, выглядит несостоятельной", - написал Медведев.
Он пояснил, что каких-либо общепризнанных достоверно подтвержденных фактов, свидетельствующих о приготовлениях Венесуэлы к умышленной агрессии против суверенной территории США, "просто не существует", как и не было ситуации, при которой государство имеет право прибегнуть к самообороне в случае неминуемо "грозящего" нападения или при необходимости защиты своих граждан, если они подвергаются опасности в других государствах.
Во-вторых, считает зампред Совбеза РФ, США нарушили также принципы необходимости и пропорциональности (соразмерности), являющиеся ключевыми элементами права государства на самооборону.
В-третьих, отмечает Медведев, транснациональная торговля наркотиками никогда не рассматривалась в международном праве в качестве признака вооруженного нападения, а значит, ни одно из вменяемых Мадуро и его жене противоправных деяний не наделяет Вашингтон правом на превентивное применение силы.
По словам зампреда Совбеза, четвертым подтверждением того, что действия США в отношении Венесуэлы не имеют правовой основы, является то, что транслируемые в широкие массы заявления о ведущейся "войне против организаций, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, а не о войне против Венесуэлы" звучат неубедительно, к тому же никто не уполномочивал нынешние власти США на проведение такой операции.
"В-пятых, решения США грубо нарушают императивные нормы международного права, гарантирующие территориальную неприкосновенность государств. Никакие действия, прикрытые никем не признанной кроме самих США "доктриной Монро" и самозваной ответственностью Вашингтона за судьбу Западного полушария, не могут служить оправданием для желания "поуправлять" Венесуэлой извне", - подвёл итог зампред Совбеза.