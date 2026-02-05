Правовая окантовка похищения Мадуро дается США с трудом, заявил Медведев

По словам зампреда Совбеза, четвертым подтверждением того, что действия США в отношении Венесуэлы не имеют правовой основы, является то, что транслируемые в широкие массы заявления о ведущейся "войне против организаций, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, а не о войне против Венесуэлы" звучат неубедительно, к тому же никто не уполномочивал нынешние власти США на проведение такой операции.