В ФБР отказались прокомментировать сообщения о задержании соратника Мадуро - РИА Новости, 05.02.2026
02:00 05.02.2026
В ФБР отказались прокомментировать сообщения о задержании соратника Мадуро
В ФБР отказались прокомментировать сообщения о задержании соратника Мадуро
В ФБР отказались прокомментировать сообщения о задержании соратника Мадуро

ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. В Федеральном бюро расследований (ФБР) США отказались прокомментировать РИА Новости сообщения о задержании в Венесуэле Алекса Сааба, соратника венесуэльского президента Николаса Мадуро.
В среду агентство Рейтер со ссылкой на чиновника США сообщило, что Сааб был арестован в Венесуэле при содействии американских служб и планируется его экстрадиции в США. В январе уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что освободила Сааба от должности министра промышленности. При этом пока что официальных подтверждений информации о его аресте от властей Венесуэлы нет.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Аргентина добивается экстрадиции Мадуро
Вчера, 19:08
Вчера, 19:08
"К сожалению, у нас нет комментариев", - заявили в пресс-службе ФБР в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть задержание Сааба.
В июле 2019 года Сааб был включен в санкционный список США как якобы организатор "широкой коррупционной сети" в интересах Мадуро. Через год его по запросу американских властей задержали на Кабо-Верде, где его самолет дозаправлялся по пути в Иран, и экстрадировали в США. Американская прокуратура сняла с него наиболее тяжкие статьи обвинения - в отмывании 350 миллионов долларов, полученных посредством коррупционных схем и выведенных из Венесуэлы через США. В декабре 2023 года Сааб вернулся в Венесуэлу в рамках соглашения с Вашингтоном, которое предусматривало взаимное освобождение около 30 человек, включая участников различных диверсионных операций в Венесуэле.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро
Экс-аналитик ЦРУ считает, что Мадуро вряд ли приговорят к казни в США
2 февраля, 05:41
2 февраля, 05:41
 
