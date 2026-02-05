Рейтинг@Mail.ru
Суд в Лондоне приговорил российского капитана Solong к шести годам
15:19 05.02.2026 (обновлено: 15:41 05.02.2026)
Суд в Лондоне приговорил российского капитана Solong к шести годам
Суд в Лондоне приговорил российского капитана Solong к шести годам - РИА Новости, 05.02.2026
Суд в Лондоне приговорил российского капитана Solong к шести годам
Центральный уголовный суд Лондона Олд-Бейли приговорил российского капитана контейнеровоза Solong Владимира Мотина к шести годам тюрьмы за гибель моряка при... РИА Новости, 05.02.2026
Суд в Лондоне приговорил российского капитана Solong к шести годам

Суд в Лондоне приговорил российского капитана Solong Мотина к 6 годам тюрьмы

Грузовое судно Solong после столкновения с танкером у побережья Англии
Грузовое судно Solong после столкновения с танкером у побережья Англии - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Dan Kitwood
Грузовое судно Solong после столкновения с танкером у побережья Англии. Архивное фото
ЛОНДОН, 5 фев - РИА Новости. Центральный уголовный суд Лондона Олд-Бейли приговорил российского капитана контейнеровоза Solong Владимира Мотина к шести годам тюрьмы за гибель моряка при столкновении судна с танкером у берегов Британии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В понедельник суд присяжных после нескольких недель слушаний признал Мотина виновным.
14 марта 2025, 16:20
Судья Эндрю Бэйкер отверг версию Мотина о том, что он пытался контролировать судно и совершить маневр. Судья счел более вероятным, что капитан проявил отсутствие бдительности и не следил за ситуацией до последнего момента, а также не уведомил экипаж о чрезвычайной ситуации.
Мотин осужден на шесть лет с минимальным сроком отбытия четыре года.
При этом судья учел в качестве смягчающего обстоятельства тот факт, что Мотин является опытным капитаном, уважаемым в своей профессии, а также написал судье письмо, содержащее раскаяние в случившимся и обещание прекратить карьеру моряка.
В ходе судебного процесса адвокат Мотина Джеймс Леонард заявил, что сухогруз не поддавался управлению перед столкновением. Сам Мотин отверг обвинения и отметил, что не знал, что в носовой части контейнеровоза находился человек, которого при столкновении выбросило за борт. Однако капитан заявил, что допустил ошибку, пытаясь переключиться на ручное управление, и не понял, что автопилот все еще включен. Мотин также подчеркивал, что между судами не оставалось достаточного расстояния для маневра, а попытка повернуть могла подвергнуть опасности тех, кто находился внутри жилого отсека американского танкера.
По версии обвинения, столкновения можно было избежать. Обвинение заявило, что Мотин не мог не заметить, что нажал не ту кнопку при попытке перейти на ручное управление, и указало на исправность систем корабля. Присяжным также показали данные черного ящика Solong, из которых следовало, что, несмотря на приближавшееся столкновение, курс и скорость судна не менялись.
Судья ранее отметил, что российского капитана судят в Великобритании, так как столкновение произошло в британских водах.
В марте 2025 года танкер Stena Immaculate и контейнеровоз Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих судах вспыхнул пожар, власти провели спасательную операцию. На берег были доставлены 36 моряков из двух экипажей. Компания-владелец контейнеровоза Ernst Russ сообщила, что один член команды судна числится пропавшим. Власти Британии позднее заявили, что пропавший моряк, скорее всего, погиб. По информации королевской прокурорской службы Великобритании, речь идет о филиппинском моряке Марке Анджело Перниа.
