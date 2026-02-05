Похороны сына Каддафи смогут посетить гости из разных стран

БЕНГАЗИ (Ливия), 5 фев - РИА Новости. Похороны ливийского политика Сейф аль-Ислама Каддафи, сына бывшего лидера страны Муаммара Каддафи, смогут посетить гости из разных стран и представители СМИ, сообщил РИА Новости глава общественного совета племени Каддафа Али Рамадан.
Похороны Сейф аль-Ислама Каддафи пройдут в пятницу в городе Бени-Валид к юго-востоку от Триполи.
"Мы приглашаем освещать церемонию похорон все радиостанции и телеканалы, кроме израильских. Похороны не будут ограниченными или закрытыми. Все, кто приедет из Ливии, арабских, братских и соседних стран, приветствуются. Исключение составляют те, чьи руки запятнаны преступлениями против Муаммара Каддафи и ливийского народа", - заявил Рамадан.
Во вторник вечером источник РИА Новости сообщил, что Сейф аль-Ислам Каддафи погиб при нападении на его дом в городе Зинтан на северо-западе страны. Информацию подтвердили его родственники.
Сейф аль-Ислам участвовал в политической жизни страны еще во время правления его отца Муаммара Каддафи, убитого в октябре 2011 года. В 2021 году он собирался принять участие в президентских выборах в Ливии, но они так и не состоялись.
В МИД выразили соболезнования в связи со смертью сына Каддафи
4 февраля, 18:26