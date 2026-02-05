Рейтинг@Mail.ru
В Бразилиа, куда прилетел Мишустин, пошел мощный ливень - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:15 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/liven-2072568843.html
В Бразилиа, куда прилетел Мишустин, пошел мощный ливень
В Бразилиа, куда прилетел Мишустин, пошел мощный ливень - РИА Новости, 05.02.2026
В Бразилиа, куда прилетел Мишустин, пошел мощный ливень
Мощный ливень с раскатами грома и молнией пошёл в столице Бразилии, куда в четверг прибыл премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T21:15:00+03:00
2026-02-05T21:15:00+03:00
бразилиа
бразилия
россия
михаил мишустин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060515459_0:102:3092:1841_1920x0_80_0_0_537f5e38d8f24fc64919ce3ede9cb1a3.jpg
https://ria.ru/20260205/vstrecha-2072558393.html
бразилиа
бразилия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060515459_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_2ae6dbee96496e09e28d7944fafbf49c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бразилиа, бразилия, россия, михаил мишустин, общество
Бразилиа, Бразилия, Россия, Михаил Мишустин, Общество
В Бразилиа, куда прилетел Мишустин, пошел мощный ливень

РИА Новости: в Бразилиа, куда прилетел Мишустин, пошел ливень с громом и молнией

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАЗИЛИА, 5 фев - РИА Новости. Мощный ливень с раскатами грома и молнией пошёл в столице Бразилии, куда в четверг прибыл премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг в Бразилиа проходит заседание комиссии высокого уровня по сотрудничеству под председательством вице-президента Бразилии Жералду Алкмина и премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Бразильские журналисты в беседе с РИА Новости отметили, что такие ливни тут иногда бывают.
Согласно прогнозу погоды на различных ресурсах на этот и ближайшие дни, дождь ожидался. В Бразилиа 26 градусов, уровень влажности составляет 84%.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Мишустин встретился с Лулой да Силвой
Вчера, 20:05
 
БразилиаБразилияРоссияМихаил МишустинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала