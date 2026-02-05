https://ria.ru/20260205/liven-2072568843.html
В Бразилиа, куда прилетел Мишустин, пошел мощный ливень
В Бразилиа, куда прилетел Мишустин, пошел мощный ливень - РИА Новости, 05.02.2026
В Бразилиа, куда прилетел Мишустин, пошел мощный ливень
Мощный ливень с раскатами грома и молнией пошёл в столице Бразилии, куда в четверг прибыл премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 05.02.2026
В Бразилиа, куда прилетел Мишустин, пошел мощный ливень
РИА Новости: в Бразилиа, куда прилетел Мишустин, пошел ливень с громом и молнией