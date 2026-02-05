Рейтинг@Mail.ru
Ученый оценил вероятность распространения лихорадки чикунгунья в России - РИА Новости, 05.02.2026
14:56 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/likhoradka-2072472762.html
Ученый оценил вероятность распространения лихорадки чикунгунья в России
Ученый оценил вероятность распространения лихорадки чикунгунья в России - РИА Новости, 05.02.2026
Ученый оценил вероятность распространения лихорадки чикунгунья в России
Возможность распространения лихорадки чикунгунья может возникнуть только при появлении в России комаров-переносчиков рода Aedes, однако им не подходит климат с... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T14:56:00+03:00
2026-02-05T14:56:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152071/52/1520715237_0:151:2883:1773_1920x0_80_0_0_426f1818a7641909e15e624be207bc87.jpg
https://ria.ru/20260201/nipakh-2071489386.html
Ученый оценил вероятность распространения лихорадки чикунгунья в России

Пермский политех назвал распространение лихорадки чикунгунья в РФ маловероятным

ПЕРМЬ, 5 фев - РИА Новости. Возможность распространения лихорадки чикунгунья может возникнуть только при появлении в России комаров-переносчиков рода Aedes, однако им не подходит климат с низкими температурами, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник пермского политеха Валерий Литвинов.
«
"Единственная теоретическая возможность - появление у нас комаров рода Aedes, которые и переносят эту лихорадку. Однако и это крайне маловероятно, поскольку их естественный ареал обитания совершенно другой, а наш климат, особенно низкие температуры, принципиально им не подходит. Размножаться в таких условиях они не могут. Соответственно, вероятность распространения этой лихорадки в Центральной России и Сибири на данный момент остаётся очень низкой", - сказал Литвинов.
В среду Роспотребнадзор сообщил, что в РФ зарегистрирован завозной случай лихорадки чикунгунья, заболевшая прибыла в Москву после отдыха на Сейшельских островах. В отпуске ее кусали комары.
Медики госпитализируют пациента с вирусом Нипах в Индии - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Врач рассказала, что делать, если появились симптомы вируса Нипах
1 февраля, 01:00
 
