Эксперт Роспотребнадзора назвала симптомы лихорадки чикунгунья

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Симптомами лихорадки чикунгунья являются высокая температура, боль в суставах, зудящая бугорковая сыпь, в тяжелых случаях возможны кровотечения из желудочно-кишечного тракта и мочеполовых путей, кровоизлияние в сетчатку глаза и головной мозг, сообщила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Эксперт уточнила, что при неосложненном течении болезнь длится около двух недель, при этом суставные боли самостоятельно проходят в 80% случаев. У части пациентов тугоподвижность и боли в суставах могут сохраняться более полугода после перенесенной инфекции.