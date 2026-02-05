https://ria.ru/20260205/likhoradka-2072361282.html
Эксперт Роспотребнадзора назвала симптомы лихорадки чикунгунья
Эксперт Роспотребнадзора назвала симптомы лихорадки чикунгунья - РИА Новости, 05.02.2026
Эксперт Роспотребнадзора назвала симптомы лихорадки чикунгунья
Симптомами лихорадки чикунгунья являются высокая температура, боль в суставах, зудящая бугорковая сыпь, в тяжелых случаях возможны кровотечения из... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T07:22:00+03:00
2026-02-05T07:22:00+03:00
2026-02-05T07:22:00+03:00
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Симптомами лихорадки чикунгунья являются высокая температура, боль в суставах, зудящая бугорковая сыпь, в тяжелых случаях возможны кровотечения из желудочно-кишечного тракта и мочеполовых путей, кровоизлияние в сетчатку глаза и головной мозг, сообщила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Ранее Роспотребнадзор
сообщал, что в РФ
зарегистрирован завозной случай лихорадки чикунгунья, заболевшая прибыла в Москву
после отдыха на Сейшельских островах
. Во время отпуска она отмечала укусы комаров и не пользовалась репеллентами. В ведомстве отмечали, что риск распространения лихорадки чикунгунья в России минимален.
"Это внезапное повышение температуры (вплоть до 40 градусов), часто сопровождающиеся болью в суставах и их деформацией, зудящей бугорковой сыпью на верхней части туловища, на верхних и нижних конечностях. Отмечаются также нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта - резкие боли, нарушения стула, тошнота. В тяжелых случаях течения возможно появление кровотечений из желудочно-кишечного тракта, мочеполовых путей, кровоизлияние в сетчатку глаза и головной мозг", - рассказала Пшеничная.
.
Эксперт уточнила, что при неосложненном течении болезнь длится около двух недель, при этом суставные боли самостоятельно проходят в 80% случаев. У части пациентов тугоподвижность и боли в суставах могут сохраняться более полугода после перенесенной инфекции.
"Основные осложнения лихорадки: тендовагиниты (воспаления сухожилий и окружающих его оболочек), синдром Рейно (поражения периферических сосудов в области стоп и кистей), деформирующие артрозо-артриты, приводящие к стойкой инвалидизации", - добавила Пшеничная.
Лихорадка чикунгунья - это вирусное заболевание, его основными переносчиками являются тигровые комары рода Aedes - Aedes albopictus (известный также как тигровый комар) и, распространенный в Индии
, Африке
, Азии
, а в последнее в время в южной Европе
и Северной Америке
, и Aedes aegypti, который распространен южнее и почти не встречается за пределами тропиков.