В Находке сделали лестницу для ходившей в магазин на четвереньках женщины
В Находке сделали лестницу для ходившей в магазин на четвереньках женщины - РИА Новости, 05.02.2026
В Находке сделали лестницу для ходившей в магазин на четвереньках женщины
Специалисты завершают монтаж лестницы к дому пенсионерки в Находке Приморского края, которая вынуждена была добираться до магазина на четвереньках по скользкой... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T05:45:00+03:00
2026-02-05T05:45:00+03:00
2026-02-05T09:49:00+03:00
происшествия
находка
приморский край
находка
приморский край
происшествия, находка, приморский край
Происшествия, Находка, Приморский край
В Находке сделали лестницу для ходившей в магазин на четвереньках женщины
В Находке сделали лестницу для пенсионерки, ходившей в магазин на четвереньках
ВЛАДИВОСТОК, 5 фев - РИА Новости. Специалисты завершают монтаж лестницы к дому пенсионерки в Находке Приморского края, которая вынуждена была добираться до магазина на четвереньках по скользкой горке, сообщили РИА Новости в мэрии.
В январе в соцсетях разошлось видео, на котором пенсионерка в частном секторе, хромая, спускается по заснеженному склону, держась за натянутую веревку, а после и вовсе ползет на четвереньках, чтобы не упасть. Автор видео - девушка, которая помогала ей донести сумку, - говорит, что бабушке 77 лет, у нее больные ноги. В публикации отмечается, что женщина живет одна и каждый раз вынуждена рисковать по пути от дома в магазин, так как старая лестница сгнила. Прокуратура и СУСК начали проверки. Мэрия пообещала построить лестницу и сообщила, что пенсионерка живет в частном доме со своей близкой знакомой, та помогает ей в быту. От помощи соцработника женщины отказались.
"Сотрудники МКУ "Дорожно-эксплуатационный участок" завершают монтаж лестницы к дому 77-летней находчанки Натальи Герасимовой, проживающей в частном доме на улице Пограничной. Ожидаем сегодня окончание работ. Перила установят сегодня", - сказал собеседник.