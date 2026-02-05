В Находке сделали лестницу для ходившей в магазин на четвереньках женщины

В январе в соцсетях разошлось видео, на котором пенсионерка в частном секторе, хромая, спускается по заснеженному склону, держась за натянутую веревку, а после и вовсе ползет на четвереньках, чтобы не упасть. Автор видео - девушка, которая помогала ей донести сумку, - говорит, что бабушке 77 лет, у нее больные ноги. В публикации отмечается, что женщина живет одна и каждый раз вынуждена рисковать по пути от дома в магазин, так как старая лестница сгнила. Прокуратура и СУСК начали проверки. Мэрия пообещала построить лестницу и сообщила, что пенсионерка живет в частном доме со своей близкой знакомой, та помогает ей в быту. От помощи соцработника женщины отказались.