Лавров опроверг слова Писториуса о подготовке к некоему нападению России

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Озвучиваемая главой минобороны ФРГ Борисом Писториусом идея о подготовке к некоему нападению России через несколько лет - это глупость, такие антироссийские заявления в Европе противоречат сами себе, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Министр обороны ГерманииБорис Писториус по-прежнему говорит, что 2029-2030 годы – рубеж, к которому им надо быть готовыми к войне против России. Не знаю, кого они пытаются убедить в том, что Россия будет на них нападать. Достаточно знать историю для того, чтобы такие глупые мысли тебя не посещали", - сказал министр в интервью Рику Санчесу для телеканала RT ко Дню дипломатического работника.
Он указал, что в Европе раздаются заявления о российской ослабленности и крайне медленном продвижении ВС РФ в зоне СВО. Этим европейские руководители создают у избирателей образ слабой России.
"При этом они тут же без какой-либо "прокладки" перекидывают "мостик" к тому, что поэтому надо готовиться к нападению России на них. Но если вы нас описываете как военно- и экономически ослабленную страну, то имейте хоть какое-то воображение, чтобы "вправлять мозги" своим избирателям чуть поэлегантнее", - подчеркнул министр.
