Рейтинг@Mail.ru
Лавров опроверг слова Писториуса о подготовке к некоему нападению России - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:25 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/lavrov-2072543046.html
Лавров опроверг слова Писториуса о подготовке к некоему нападению России
Лавров опроверг слова Писториуса о подготовке к некоему нападению России - РИА Новости, 05.02.2026
Лавров опроверг слова Писториуса о подготовке к некоему нападению России
Озвучиваемая главой минобороны ФРГ Борисом Писториусом идея о подготовке к некоему нападению России через несколько лет - это глупость, такие антироссийские... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T18:25:00+03:00
2026-02-05T18:25:00+03:00
в мире
россия
германия
европа
борис писториус
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_72616b2a793be48cfa7824871e687af9.jpg
https://ria.ru/20260201/pistorius-2071562929.html
россия
германия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_edb2039f3f2f8505816228a9929b59a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, европа, борис писториус, сергей лавров
В мире, Россия, Германия, Европа, Борис Писториус, Сергей Лавров
Лавров опроверг слова Писториуса о подготовке к некоему нападению России

Лавров назвал глупостью заявления Писториуса о подготовке к нападению РФ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Озвучиваемая главой минобороны ФРГ Борисом Писториусом идея о подготовке к некоему нападению России через несколько лет - это глупость, такие антироссийские заявления в Европе противоречат сами себе, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
«

"Министр обороны ГерманииБорис Писториус по-прежнему говорит, что 2029-2030 годы – рубеж, к которому им надо быть готовыми к войне против России. Не знаю, кого они пытаются убедить в том, что Россия будет на них нападать. Достаточно знать историю для того, чтобы такие глупые мысли тебя не посещали", - сказал министр в интервью Рику Санчесу для телеканала RT ко Дню дипломатического работника.

Он указал, что в Европе раздаются заявления о российской ослабленности и крайне медленном продвижении ВС РФ в зоне СВО. Этим европейские руководители создают у избирателей образ слабой России.
«
"При этом они тут же без какой-либо "прокладки" перекидывают "мостик" к тому, что поэтому надо готовиться к нападению России на них. Но если вы нас описываете как военно- и экономически ослабленную страну, то имейте хоть какое-то воображение, чтобы "вправлять мозги" своим избирателям чуть поэлегантнее", - подчеркнул министр.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Захарова ответила на слова Писториуса о "грустной заднице"
1 февраля, 16:17
 
В миреРоссияГерманияЕвропаБорис ПисториусСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала