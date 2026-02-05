Лавров опроверг слова Писториуса о подготовке к некоему нападению России

«

"Министр обороны ГерманииБорис Писториус по-прежнему говорит, что 2029-2030 годы – рубеж, к которому им надо быть готовыми к войне против России. Не знаю, кого они пытаются убедить в том, что Россия будет на них нападать. Достаточно знать историю для того, чтобы такие глупые мысли тебя не посещали", - сказал министр в интервью Рику Санчесу для телеканала RT ко Дню дипломатического работника.