Европа пытается сорвать переговоры по Украине, заявил Лавров
18:04 05.02.2026
Европа пытается сорвать переговоры по Украине, заявил Лавров
Европа пытается сорвать переговоры между Россией и США, к которым теперь подключается и украинская сторона, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.02.2026
в мире, россия, европа, сша, сергей лавров, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Европа, США, Сергей Лавров, Мирный план США по Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Европа пытается сорвать переговоры между Россией и США, к которым теперь подключается и украинская сторона, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Все то, что они (европейские лидеры - ред.) сейчас делают, –(пытаются - ред.) не допустить и сорвать переговоры, которые наметились между нами и американцами, и теперь к ним подключаются украинские представители", - сказал Лавров в интервью Рику Санчесу для телеканала RT ко Дню дипломатического работника.
При этом минситр подчеркнул, что у европейцев не видно какой-либо позиции по Украине, кроме бескомпромиссной линии на нанесение России стратегического поражения.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Россия готова видеть нейтральную Украину в качестве соседа, заявил Лавров
Вчера, 17:39
 
