Лавров назвал увековечивание киевского режима неприемлемым

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Неприемлемо "увековечивать" какими бы то ни было гарантиями безопасности киевский режим при условии сохранения там нацистских и дискриминирующих русский язык законов, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"В украинской конституции записано, что государство обязуется уважать права русского (выделено отдельно) и других национальных меньшинств. Когда эту тему "забывают" на Западе и говорят, что Владимиру Зеленскому дадут гарантии безопасности, значит они хотят сохранить его нацистский режим. Это плохо", - подчеркнул министр.