Лавров назвал увековечивание киевского режима неприемлемым
17:54 05.02.2026
Лавров назвал увековечивание киевского режима неприемлемым
Лавров назвал увековечивание киевского режима неприемлемым

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Неприемлемо "увековечивать" какими бы то ни было гарантиями безопасности киевский режим при условии сохранения там нацистских и дискриминирующих русский язык законов, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Если они хотят "увековечить" гарантиями безопасности именно этот режим, неважно на какой территории, это неприемлемо. Даже если они попытаются разменять какие-то "уступки" по русскому языку – это будет подло, нечестно. Потому что и языковые свободы, и религиозные свободы записаны в уставе ООН. Это не может быть предметом торга. Я не называю это предварительным условием. Надо сказать Украине, что она является членом ООН и должна выполнять устав организации", - сказал он в интервью телеканалу RT ко Дню дипломатического работника.
Киевский режим проводит русофобскую политику, заявил Лавров
29 января, 14:07
Как отметил Лавров, при Владимире Зеленском киевский режим последовательно принял ряд законов, запрещающих на всех ступенях русское образование, культуру, СМИ, каноническую Украинскую православную церковь. При этом эти же законы легализовали на Украине практики нацизма и установку памятников осужденным на Нюрнбергском трибунале преступникам.
"В украинской конституции записано, что государство обязуется уважать права русского (выделено отдельно) и других национальных меньшинств. Когда эту тему "забывают" на Западе и говорят, что Владимиру Зеленскому дадут гарантии безопасности, значит они хотят сохранить его нацистский режим. Это плохо", - подчеркнул министр.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки.
Лавров раскритиковал план ответа Запада по Украине
Вчера, 17:43
 
Украина Россия Сергей Лавров Владимир Зеленский ООН Верховная Рада Украины
 
 
