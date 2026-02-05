https://ria.ru/20260205/lavrov-2072530325.html
Лавров рассказал о контактах с некоторыми европейскими лидерами
Лавров рассказал о контактах с некоторыми европейскими лидерами - РИА Новости, 05.02.2026
Лавров рассказал о контактах с некоторыми европейскими лидерами
Россия сохраняет контакты с некоторыми европейскими странами, но их лидеры не предлагают ничего нового, рассказал глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 05.02.2026
Лавров: представители ЕС пытаются сорвать переговоры по украинскому конфликту
Всё, что сейчас делают представители ЕС, — пытаются сорвать или не допустить переговоры по украинскому конфликту.Об этом Сергей Лавров заявил в интервью RT, приуроченном ко Дню дипломатического работника.
Он подчеркнул, что даже в непубличных беседах (а таких много) европейцы говорят о «стратегическом поражении России»:
«Они попали в собственную ловушку. Они заняли позицию бескомпромиссную».
Лавров рассказал о контактах с некоторыми европейскими лидерами
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Россия сохраняет контакты с некоторыми европейскими странами, но их лидеры не предлагают ничего нового, рассказал глава МИД Сергей Лавров.
«
"Они звонят и просят не объявлять об этих разговорах. Некоторые появляются здесь и "подпольно" контактируют. Но ничего из того, что европейские партнеры сообщают нам в ходе этих закрытых и конфиденциальных контактов, ничем не отличается от того, что они говорят публично", — сказал он в интервью Рику Санчесу для телеканала RT
ко Дню дипломатического работника.
С европейской стороны звучат все те же призывы по Украине
: "давайте заканчивать" и "надо что-то делать", пояснил министр. При этом в своих речах они отступили от призывов нанести стратегическое поражение России
.
"Когда поняли, что это все иллюзии, они сменили риторику", — отметил Лавров
.
Неопределенные планы президента Франции Эммануэля Макрона
в отношении контактов с Владимиром Путиным
он счел несерьезными.
"Это жалкая дипломатия. Если ты хочешь позвонить и о чем-то поговорить всерьез, то позвони. Президент России всегда возьмет трубку, выслушает любые предложения, а если речь пойдет о серьезных предложениях, то, смею вас заверить, они не останутся без серьезной, конкретной практической реакции", — подчеркнул министр.
Накануне агентство Reuters сообщило, что во вторник Москву с целью наладить диалог посетил дипломатический советник Макрона Эммануэль Бонн. Кремль и Елисейский дворец не стали ни подтверждать, ни опровергать эту информацию.
В начале января Макрон заявил, что в ближайшие недели может провести разговор с Владимиром Путиным. До этого в декабре он выражал мнение, что Европе
было бы полезно возобновить контакты с российским лидером. Елисейский дворец позднее добавил, что в предстоящие дни определит оптимальный формат для этого.
Днем ранее французский лидер заявил, что обсуждения на техническом уровне для подготовки к диалогу уже ведутся — в консультации с Владимиром Зеленским
и основными европейскими партнерами.
В Кремле отмечали, что Путин готов поговорить с Макроном, однако это должно быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Последний раз Путин и Макрон созванивались в июле — впервые за три года. Тогда они обсудили украинский конфликт, эскалацию между Тегераном и Тель-Авивом, а также американские удары по ядерным объектам в Иране
. Стороны договорились поддерживать контакт для координации позиций по Ближнему Востоку
.