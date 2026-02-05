Лавров рассказал о контактах с некоторыми европейскими лидерами

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Россия сохраняет контакты с некоторыми европейскими странами, но их лидеры не предлагают ничего нового, рассказал глава МИД Сергей Лавров.

« "Они звонят и просят не объявлять об этих разговорах. Некоторые появляются здесь и "подпольно" контактируют. Но ничего из того, что европейские партнеры сообщают нам в ходе этих закрытых и конфиденциальных контактов, ничем не отличается от того, что они говорят публично", — сказал он в интервью Рику Санчесу для телеканала RT ко Дню дипломатического работника.

С европейской стороны звучат все те же призывы по Украине : "давайте заканчивать" и "надо что-то делать", пояснил министр. При этом в своих речах они отступили от призывов нанести стратегическое поражение России

"Когда поняли, что это все иллюзии, они сменили риторику", — отметил Лавров

"Это жалкая дипломатия. Если ты хочешь позвонить и о чем-то поговорить всерьез, то позвони. Президент России всегда возьмет трубку, выслушает любые предложения, а если речь пойдет о серьезных предложениях, то, смею вас заверить, они не останутся без серьезной, конкретной практической реакции", — подчеркнул министр.

Накануне агентство Reuters сообщило, что во вторник Москву с целью наладить диалог посетил дипломатический советник Макрона Эммануэль Бонн. Кремль и Елисейский дворец не стали ни подтверждать, ни опровергать эту информацию.

В начале января Макрон заявил, что в ближайшие недели может провести разговор с Владимиром Путиным. До этого в декабре он выражал мнение, что Европе было бы полезно возобновить контакты с российским лидером. Елисейский дворец позднее добавил, что в предстоящие дни определит оптимальный формат для этого.

Днем ранее французский лидер заявил, что обсуждения на техническом уровне для подготовки к диалогу уже ведутся — в консультации с Владимиром Зеленским и основными европейскими партнерами.

В Кремле отмечали, что Путин готов поговорить с Макроном, однако это должно быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.