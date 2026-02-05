Рейтинг@Mail.ru
Россия готова видеть нейтральную Украину в качестве соседа, заявил Лавров
17:39 05.02.2026 (обновлено: 17:48 05.02.2026)
Россия готова видеть нейтральную Украину в качестве соседа, заявил Лавров
Россия готова видеть нейтральную Украину в качестве соседа, заявил Лавров - РИА Новости, 05.02.2026
Россия готова видеть нейтральную Украину в качестве соседа, заявил Лавров
Украина, которую Россия готова видеть в качестве соседа, должна быть нейтральной и доброжелательной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.02.2026
Россия готова видеть нейтральную Украину в качестве соседа, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Украина, которую Россия готова видеть в качестве соседа, должна быть нейтральной и доброжелательной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Это должна быть дружественная Украина. Не обязательно союзная нам, но нейтральная и доброжелательная. И это, конечно, предполагает уважение не только прав жителей той территории, которая будет оставаться за Украиной, не только уважение их прав в отношении доступа к благам цивилизации, к теплу, к еде, к воде, но и отношение к их, если хотите, базовым правам человека, включая язык, образование и религию", - сказал Лавров в интервью Рику Санчесу для телеканала RT ко Дню дипломатического работника.
"Еще раз подчеркну, что на той Украине, которая подпишет договоренности, не должны нарушаться нормы международного права и нормы Конституции самой Украины, где гарантируются права национальных меньшинств", - указал он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Лавров раскритиковал план ответа Запада по Украине
Заголовок открываемого материала