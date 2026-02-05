Россия никогда не била по гражданской инфраструктуре, заявил Лавров

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия не начинала бить по гражданской инфраструктуре, именно украинцы первыми начали атаковать энергетические и гражданские объекты, российская совесть чиста и терпение не безгранично, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наша совесть чиста, и терпение наше не безгранично. Надо знать русский характер по пословице "семь раз отмерь, один раз отрежь". Мы очень долго отмеряли и делали из этого выводы", - подчеркнул Лавров.