https://ria.ru/20260205/lavrov-2072528366.html
Россия никогда не била по гражданской инфраструктуре, заявил Лавров
Россия никогда не била по гражданской инфраструктуре, заявил Лавров - РИА Новости, 05.02.2026
Россия никогда не била по гражданской инфраструктуре, заявил Лавров
Россия не начинала бить по гражданской инфраструктуре, именно украинцы первыми начали атаковать энергетические и гражданские объекты, российская совесть чиста и РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T17:39:00+03:00
2026-02-05T17:39:00+03:00
2026-02-05T17:55:00+03:00
россия
сша
украина
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072283348_0:86:2799:1660_1920x0_80_0_0_fdac1487ac10c02dcb8ed2969ccab4e3.jpg
https://ria.ru/20260205/lavrov-2072532514.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072283348_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_d7e561a3ec60579107db8edcac9b0616.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, сергей лавров
Россия, США, Украина, Сергей Лавров
Россия никогда не била по гражданской инфраструктуре, заявил Лавров
Лавров: украинцы первыми начали атаковать энергетику и гражданские объекты
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия не начинала бить по гражданской инфраструктуре, именно украинцы первыми начали атаковать энергетические и гражданские объекты, российская совесть чиста и терпение не безгранично, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается призывов к перемирию. Сейчас закатили истерику по поводу того, что мы якобы бесчеловечно обесточиваем города, люди страдают, замерзают, Россия
бьет по энергетическим объектам. Мы никогда не начинали этих действий. Именно украинцы начали первыми бить по энергетическим и по другим гражданским объектам, включая жилые дома, магазины, больницы. Год назад был взорван пассажирский поезд без какого-либо военного элемента", - сказал Лавров
в интервью Рику Санчесу для телеканала RT ко Дню дипломатического работника.
Примеры проявления Россией доброй воли многочисленны, указал министр.
"Когда в марте 2025 года президент США Дональд Трамп
в разговоре с президентом России Владимиром Путиным
предложил объявить энергетическое перемирие на месяц, то президент Путин в тот же день публично поддержал это предложение. Месяц (это был март-апрель 2025 г) мы вообще не трогали энергетические объекты Украины
. А киевский режим за этот же период более 130 раз атаковал наши энергетические гражданские объекты", - напомнил он.
"Наша совесть чиста, и терпение наше не безгранично. Надо знать русский характер по пословице "семь раз отмерь, один раз отрежь". Мы очень долго отмеряли и делали из этого выводы", - подчеркнул Лавров.