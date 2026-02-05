Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал слова Макрона про звонок Путину жалкой дипломатией - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 05.02.2026 (обновлено: 17:49 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/lavrov-2072528263.html
Лавров назвал слова Макрона про звонок Путину жалкой дипломатией
Лавров назвал слова Макрона про звонок Путину жалкой дипломатией - РИА Новости, 05.02.2026
Лавров назвал слова Макрона про звонок Путину жалкой дипломатией
Неопределенные планы президента Франции Эммануэля Макрона насчет звонка российскому коллеге Владимиру Путину - это жалкая дипломатия, но лидер РФ всегда открыт... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T17:39:00+03:00
2026-02-05T17:49:00+03:00
в мире
россия
франция
владимир путин
сергей лавров
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058039170_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_93f64c17bce145c65ec575556d63736a.jpg
https://ria.ru/20260205/makron-2072384346.html
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058039170_0:0:2161:1620_1920x0_80_0_0_5e84c7539e85d8a264443f208ddedd76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, франция, владимир путин, сергей лавров, эммануэль макрон
В мире, Россия, Франция, Владимир Путин, Сергей Лавров, Эммануэль Макрон
Лавров назвал слова Макрона про звонок Путину жалкой дипломатией

Лавров назвал неопределенные планы Макрона позвонить Путину жалкой дипломатией

© AP Photo / Julien de Rosa, PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Julien de Rosa, Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Неопределенные планы президента Франции Эммануэля Макрона насчет звонка российскому коллеге Владимиру Путину - это жалкая дипломатия, но лидер РФ всегда открыт к разговору по существу, а серьезные предложения получат соответствующую реакцию, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
В интервью Рику Санчесу для телеканала RT ко Дню дипломатического работника министр напомнил, что французский президент ранее объявил о планах когда-нибудь позвонить Владимиру Путину.
"Это несерьезно. Это жалкая дипломатия. Если ты хочешь позвонить и о чем-то поговорить всерьез, то позвони. Президент России всегда возьмет трубку, выслушает любые предложения, а если речь пойдет о серьезных предложениях, то смею вас заверить – они не останутся без серьезной, конкретной, практической реакции", - сказал Лавров.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 56-м ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
СМИ раскрыли, что задумал Макрон против Путина
Вчера, 10:12
 
В миреРоссияФранцияВладимир ПутинСергей ЛавровЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала