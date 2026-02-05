https://ria.ru/20260205/lavrov-2072528263.html
Лавров назвал слова Макрона про звонок Путину жалкой дипломатией
Лавров назвал слова Макрона про звонок Путину жалкой дипломатией - РИА Новости, 05.02.2026
Лавров назвал слова Макрона про звонок Путину жалкой дипломатией
Неопределенные планы президента Франции Эммануэля Макрона насчет звонка российскому коллеге Владимиру Путину - это жалкая дипломатия, но лидер РФ всегда открыт... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T17:39:00+03:00
2026-02-05T17:39:00+03:00
2026-02-05T17:49:00+03:00
в мире
россия
франция
владимир путин
сергей лавров
эммануэль макрон
россия
франция
в мире, россия, франция, владимир путин, сергей лавров, эммануэль макрон
В мире, Россия, Франция, Владимир Путин, Сергей Лавров, Эммануэль Макрон
Лавров назвал слова Макрона про звонок Путину жалкой дипломатией
