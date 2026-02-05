Рейтинг@Mail.ru
Россия остается основным торговым партнером для Армении, заявил Лавров - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 05.02.2026 (обновлено: 13:19 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/lavrov-2072441763.html
Россия остается основным торговым партнером для Армении, заявил Лавров
Россия остается основным торговым партнером для Армении, заявил Лавров - РИА Новости, 05.02.2026
Россия остается основным торговым партнером для Армении, заявил Лавров
Россия остается основным торговым партнером Армении и относится к этой роли ответственно, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T13:13:00+03:00
2026-02-05T13:19:00+03:00
россия
армения
экономика
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873818002_0:33:3077:1764_1920x0_80_0_0_06df82d0c21d4b990e91b504ca789fd6.jpg
https://ria.ru/20260201/rossija-2071575075.html
россия
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873818002_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_36eab1f3389c4371ea52fe1f56b21902.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, армения, экономика, сергей лавров
Россия, Армения, Экономика, Сергей Лавров
Россия остается основным торговым партнером для Армении, заявил Лавров

Лавров: Россия остается основным торговым партнером для Армении

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Армении
Государственные флаги России и Армении - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия остается основным торговым партнером Армении и относится к этой роли ответственно, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Москва для вас остается основным торгово-экономическим партнером. Мы к этому своему положению относимся ответственно, всячески хотим наращивать это сотрудничество, продвигать крупные инфраструктурные проекты, инициативы с учетом того опыта, который уже существует и отражен в структурах экономики Армении", - сказал он на встрече со спикером нацсобрания Армении Аленом Симоняном.
Зерно - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Азербайджан обеспечил транзит российского зерна в Армению
1 февраля, 18:02
 
РоссияАрменияЭкономикаСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала