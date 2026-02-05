https://ria.ru/20260205/lavrov-2072441763.html
Россия остается основным торговым партнером для Армении, заявил Лавров
Россия остается основным торговым партнером для Армении, заявил Лавров - РИА Новости, 05.02.2026
Россия остается основным торговым партнером для Армении, заявил Лавров
Россия остается основным торговым партнером Армении и относится к этой роли ответственно, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T13:13:00+03:00
2026-02-05T13:13:00+03:00
2026-02-05T13:19:00+03:00
россия
армения
экономика
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873818002_0:33:3077:1764_1920x0_80_0_0_06df82d0c21d4b990e91b504ca789fd6.jpg
https://ria.ru/20260201/rossija-2071575075.html
россия
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873818002_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_36eab1f3389c4371ea52fe1f56b21902.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, армения, экономика, сергей лавров
Россия, Армения, Экономика, Сергей Лавров
Россия остается основным торговым партнером для Армении, заявил Лавров
Лавров: Россия остается основным торговым партнером для Армении