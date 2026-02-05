Рейтинг@Mail.ru
России странно слышать об угрозах Армении с севера, заявил Лавров - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 05.02.2026 (обновлено: 13:28 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/lavrov-2072440400.html
России странно слышать об угрозах Армении с севера, заявил Лавров
России странно слышать об угрозах Армении с севера, заявил Лавров - РИА Новости, 05.02.2026
России странно слышать об угрозах Армении с севера, заявил Лавров
Москве странно слышать о неких мифических угрозах Армении с севера, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T13:10:00+03:00
2026-02-05T13:28:00+03:00
москва
армения
россия
в мире
сергей лавров
одкб
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072283348_0:86:2799:1660_1920x0_80_0_0_fdac1487ac10c02dcb8ed2969ccab4e3.jpg
https://ria.ru/20260205/lavrov-2072441863.html
москва
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072283348_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_d7e561a3ec60579107db8edcac9b0616.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, армения, россия, в мире, сергей лавров, одкб, евросоюз
Москва, Армения, Россия, В мире, Сергей Лавров, ОДКБ, Евросоюз
России странно слышать об угрозах Армении с севера, заявил Лавров

Лавров: России странно слышать о мифических угрозах Армении с севера

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Москве странно слышать о неких мифических угрозах Армении с севера, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нам немножко странно слышать периодические высказывания о том, что какие-то мифические атаки с севера готовятся против Армении, об экзистенциальной угрозе со стороны ОДКБ, в этом же ряду отмечу попытки поставить под сомнение нашу общую историю", - сказал Лавров на встрече со спикером нацсобрания Армении Аленом Симоняном.
"У вас начинается кампания по подготовке к парламентским выборам. Могу вас заверить, что, когда звучат из-за границы сигналы о том, что кто-то собирается вмешиваться, с явным намеком на Российскую Федерацию и когда из Еревана адресуются призывы к ЕС "помогите нам не допустить такого вмешательства", - для нас это странно", - добавил министр.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Лавров прокомментировал возможное членство Армении в Евросоюзе
Вчера, 13:13
 
МоскваАрменияРоссияВ миреСергей ЛавровОДКБЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала