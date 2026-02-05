https://ria.ru/20260205/lavrov-2072440400.html
России странно слышать об угрозах Армении с севера, заявил Лавров
Москве странно слышать о неких мифических угрозах Армении с севера, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T13:10:00+03:00
2026-02-05T13:10:00+03:00
2026-02-05T13:28:00+03:00
