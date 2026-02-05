https://ria.ru/20260205/lavrov-2072440261.html
Россия знает о готовности Армении сохранить связи, заявил Лавров
Россия знает о готовности Армения сохранить связи с Москвой, но в Евросоюзе не всем это по душе, ЕС активно действуют на противоположных курсах, заявил глава... РИА Новости, 05.02.2026
россия, армения, москва, сергей лавров, евросоюз
Россия знает о готовности Армении сохранить связи, заявил Лавров
