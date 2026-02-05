ЕС постоянно ставит Армению перед выбором, заявил Лавров

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Евросоюз постоянно ставит Армению перед выбором, быть ей с Россией или с ЕС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с председателем Нацсобрания Армении Аленом Симоняном.