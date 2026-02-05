https://ria.ru/20260205/lavrov-2072439784.html
Вице-премьеры России и Армении находятся в контакте, заявил Лавров
Вице-премьеры России и Армении находятся в регулярном контакте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T13:08:00+03:00
2026-02-05T13:08:00+03:00
2026-02-05T13:15:00+03:00
россия
в мире
армения
сергей лавров
