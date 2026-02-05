Лавров: заявления США о сотрудничестве с Россией не вяжутся с действиями

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Заявления США о перспективах экономического сотрудничества с Россией не очень вяжутся с санкционной политикой американцев, заявил МИД России Сергей Лавров.

"Индии запрещают покупать российскую нефть. По крайней мере, так было объявлено. Но ее всем запрещают покупать. И нефть, и газ. И везде говорится: российскую нефть и российский газ заменят американская нефть и американский сжиженный природный газ", - подчеркнул министр.