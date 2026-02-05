Рейтинг@Mail.ru
Лавров: заявления США о сотрудничестве с Россией не вяжутся с действиями - РИА Новости, 05.02.2026
10:02 05.02.2026
Лавров: заявления США о сотрудничестве с Россией не вяжутся с действиями
Лавров: заявления США о сотрудничестве с Россией не вяжутся с действиями
Заявления США о перспективах экономического сотрудничества с Россией не очень вяжутся с санкционной политикой американцев, заявил МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 05.02.2026
в мире
Лавров: заявления США о перспективах сотрудничества с РФ не вяжутся с действиями

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Заявления США о перспективах экономического сотрудничества с Россией не очень вяжутся с санкционной политикой американцев, заявил МИД России Сергей Лавров.
Как напомнил министр, недавно был принят документ по Кубе, объявляющий чрезвычайное положение в связи с той угрозой, которую, как утверждают в Вашингтоне, Куба создает для интересов США в Карибском бассейне, в том числе из-за якобы "враждебной и злонамеренной политики России".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
После разговора с Путиным Си предупредил Трампа
Вчера, 08:00
"Ну как-то вот насчет светлого будущего нашего экономического и инвестиционного сотрудничества - не очень все это вяжется с этим", - сказал Лавров в интервью Рику Санчесу для телеканала RT ко Дню дипломатического работника.
"Индии запрещают покупать российскую нефть. По крайней мере, так было объявлено. Но ее всем запрещают покупать. И нефть, и газ. И везде говорится: российскую нефть и российский газ заменят американская нефть и американский сжиженный природный газ", - подчеркнул министр.
Президент США Дональд Трамп 2 февраля сообщил, что премьер Индии Нарендра Моди якобы согласился отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США. Премьер Индии по итогам разговора с Трампом не прокомментировал его утверждения относительно якобы отказа Нью-Дели от закупок российской нефти.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Тренды глобальной политики по Трампу
Вчера, 08:00
 
