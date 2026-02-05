https://ria.ru/20260205/lavrov-2072365522.html
России небезразлична ситуация на Ближнем Востоке, заявил Лавров
России небезразлична ситуация на Ближнем Востоке, заявил Лавров - РИА Новости, 05.02.2026
России небезразлична ситуация на Ближнем Востоке, заявил Лавров
Иран близкий партнер России, ей небезразлично, как развивается нынешняя ситуация с осложнением на Ближнем Востоке, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 05.02.2026
Лавров: России небезразлично то, как развивается ситуация с Ираном
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Иран близкий партнер России, ей небезразлично, как развивается нынешняя ситуация с осложнением на Ближнем Востоке, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Иран — наш партнер, близкий партнер и сосед. И, конечно, нам небезразлично, как развиваются события сейчас", - сказал Лавров
в интервью Рику Санчесу для телеканала RT
ко Дню дипломатического работника, отвечая на вопрос про нынешнее обострение отношений Вашингтона и Тегерана.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что Тегеран согласится заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Он заявил, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".