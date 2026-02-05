Лавров назвал обострение отношений США и Ирана потенциально взрывоопасным

«

"Особенно учитывая, что эта ситуация потенциально взрывоопасна не только для самого Ирана, но и для всего Ближнего Востока. Здесь слишком много мин, готовых взорваться, которые только и ждут, чтобы на них наступили", - сказал Лавров в интервью Рику Санчесу для телеканала RT ко Дню дипломатического работника, отвечая на вопрос про нынешнее обострение отношений Вашингтона и Тегерана.