Лавров назвал обострение отношений США и Ирана потенциально взрывоопасным

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Нынешнее обострение отношений между США и Ираном потенциально взрывоопасно для всего Ближнего Востока, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Особенно учитывая, что эта ситуация потенциально взрывоопасна не только для самого Ирана, но и для всего Ближнего Востока. Здесь слишком много мин, готовых взорваться, которые только и ждут, чтобы на них наступили", - сказал Лавров в интервью Рику Санчесу для телеканала RT ко Дню дипломатического работника, отвечая на вопрос про нынешнее обострение отношений Вашингтона и Тегерана.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что Тегеран согласится заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Он заявил, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".