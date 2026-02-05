Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал обострение отношений США и Ирана потенциально взрывоопасным - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:26 05.02.2026 (обновлено: 08:31 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/lavrov-2072365381.html
Лавров назвал обострение отношений США и Ирана потенциально взрывоопасным
Лавров назвал обострение отношений США и Ирана потенциально взрывоопасным - РИА Новости, 05.02.2026
Лавров назвал обострение отношений США и Ирана потенциально взрывоопасным
Нынешнее обострение отношений между США и Ираном потенциально взрывоопасно для всего Ближнего Востока, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T08:26:00+03:00
2026-02-05T08:31:00+03:00
в мире
сша
иран
ближний восток
сергей лавров
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_46e18c9258ec19a81a8009f4b87b0981.jpg
https://ria.ru/20260128/venesuela-2070570091.html
сша
иран
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_10e264e74dd84cfe6f1aa164c550a0a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, ближний восток, сергей лавров, дональд трамп
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Сергей Лавров, Дональд Трамп
Лавров назвал обострение отношений США и Ирана потенциально взрывоопасным

Лавров: нынешнее обострение отношений США и Ирана потенциально взрывоопасно

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Нынешнее обострение отношений между США и Ираном потенциально взрывоопасно для всего Ближнего Востока, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
«

"Особенно учитывая, что эта ситуация потенциально взрывоопасна не только для самого Ирана, но и для всего Ближнего Востока. Здесь слишком много мин, готовых взорваться, которые только и ждут, чтобы на них наступили", - сказал Лавров в интервью Рику Санчесу для телеканала RT ко Дню дипломатического работника, отвечая на вопрос про нынешнее обострение отношений Вашингтона и Тегерана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что Тегеран согласится заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Он заявил, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
После Венесуэлы на очереди — Иран: США нашли способ помочь своей экономике
28 января, 08:00
 
В миреСШАИранБлижний ВостокСергей ЛавровДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала