Лавров: Москва готова внести вклад в разрешение ситуации на Ближнем Востоке
Лавров: Москва готова внести вклад в разрешение ситуации на Ближнем Востоке
Израиль, США и Иран знают, что Россия готова внести свой вклад в разрешение нынешнего обострения на Ближнем Востоке, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T08:22:00+03:00
