Лавров: Москва готова внести вклад в разрешение ситуации на Ближнем Востоке
08:22 05.02.2026 (обновлено: 08:24 05.02.2026)
Лавров: Москва готова внести вклад в разрешение ситуации на Ближнем Востоке
Израиль, США и Иран знают, что Россия готова внести свой вклад в разрешение нынешнего обострения на Ближнем Востоке, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
ближний восток, израиль, москва, сша, иран, в мире, сергей лавров, дональд трамп
Ближний Восток, Израиль, Москва, США, Иран, В мире, Сергей Лавров, Дональд Трамп
Лавров: Москва готова внести вклад в разрешение ситуации на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Израиль, США и Иран знают, что Россия готова внести свой вклад в разрешение нынешнего обострения на Ближнем Востоке, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"И я думаю, Израиль, Америка и Иран знают, что мы готовы внести вклад в решение ситуации и в соблюдение ранее достигнутых соглашений", - сказал Лавров в интервью Рику Санчесу для телеканала RT ко Дню дипломатического работника, отвечая на вопрос про нынешнее обострение отношений Вашингтона и Тегерана.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что Тегеран согласится заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Он заявил, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Россия не навязывает себя в посредники по Ближнему Востоку, заявил Лавров
Ближний ВостокИзраильМоскваСШАИранВ миреСергей ЛавровДональд Трамп
 
 
