Рейтинг@Mail.ru
Кондратьев: промпотенциал Краснодарского края представят на "Иннопроме" - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
18:28 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/kuban-2072544192.html
Кондратьев: промпотенциал Краснодарского края представят на "Иннопроме"
Кондратьев: промпотенциал Краснодарского края представят на "Иннопроме" - РИА Новости, 05.02.2026
Кондратьев: промпотенциал Краснодарского края представят на "Иннопроме"
Министерство промышленной политики Краснодарского края совместно с региональным Фондом развития промышленности представят коллективную композицию Кубани на... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T18:28:00+03:00
2026-02-05T18:28:00+03:00
краснодарский край
твой бизнес – новости
краснодарский край
вениамин кондратьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975593535_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e01b4175bfe5de00e5f709e1be859d26.jpg
https://ria.ru/20260129/region-2071010011.html
https://ria.ru/20260123/rets-2069897540.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975593535_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b427718645c21cba0179cf0d73bb8a32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Твой бизнес – новости, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Кондратьев: промпотенциал Краснодарского края представят на "Иннопроме"

Промпотенциал Кубани представят на выставке "Иннопром. Саудовская Аравия"

© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяВениамин Кондратьев
Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края
Вениамин Кондратьев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Министерство промышленной политики Краснодарского края совместно с региональным Фондом развития промышленности представят коллективную композицию Кубани на Международной выставке "Иннопром. Саудовская Аравия", сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Мероприятие пройдет с 8 по 10 февраля в Эр-Рияде.
Юрий Бурлачко - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Бурлачко отметил значимость наделения КСП региона правом закинициативы
29 января, 15:30
"Краснодарский край участвует в форуме с 2019 года. За это время мы подписали более 300 контрактов на поставку собственной продукции на сумму свыше 12,5 миллиарда рублей. В этом году в Саудовской Аравии промпотенциал Кубани представляют девять флагманских предприятий", - сказал журналистам Кондратьев.
Он отметил, что они продемонстрируют экспортную продукцию. А также технологические достижения – от высокоточного ремонта турбокомпрессоров любого назначения до инновационных систем автоматизированного орошения. Особое внимание уделят разработкам в радиоэлектронной промышленности, медицине и беспилотной авиации.
Губернатор региона уверен, что участие в выставке будет способствовать укреплению двусторонних отношений в торгово-экономической области и сфере промышленных инноваций.
Коллективную композицию Кубани на "Иннопроме" подготовили министерство промышленной политики региона совместно с краевым Фондом развития промышленности. Так, Краснодарский компрессорный завод представит опреснительную установку, компания "Промагротехнологии" – новую уборочную машину для сельского хозяйства, завод "Сатурн" привез разработанные литий-ионные аккумуляторы и солнечные батареи, "Апрель" – продукцию медицинского назначения, а также многие другие компании представят свою продукцию.
Кубанскую делегацию в Эль-Рияде возглавляет вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель. В нее также вошли министр промышленной политики края Дмитрий Хмелько, директор Фонда развития промышленности Кубани Дмитрий Цаплев, директор агентства по привлечению инвестиций Краснодарского края Юлия Приходько, руководители индустриальных компаний-участников.
Флаги России и Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
РЭЦ представит потенциал РФ на выставке "ИННОПРОМ. Саудовская Аравия"
23 января, 15:42
 
Краснодарский крайТвой бизнес – новостиКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала