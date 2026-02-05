Кондратьев: промпотенциал Краснодарского края представят на "Иннопроме"

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Министерство промышленной политики Краснодарского края совместно с региональным Фондом развития промышленности представят коллективную композицию Кубани на Международной выставке "Иннопром. Саудовская Аравия", сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Мероприятие пройдет с 8 по 10 февраля в Эр-Рияде.

"Краснодарский край участвует в форуме с 2019 года. За это время мы подписали более 300 контрактов на поставку собственной продукции на сумму свыше 12,5 миллиарда рублей. В этом году в Саудовской Аравии промпотенциал Кубани представляют девять флагманских предприятий", - сказал журналистам Кондратьев.

Он отметил, что они продемонстрируют экспортную продукцию. А также технологические достижения – от высокоточного ремонта турбокомпрессоров любого назначения до инновационных систем автоматизированного орошения. Особое внимание уделят разработкам в радиоэлектронной промышленности, медицине и беспилотной авиации.

Губернатор региона уверен, что участие в выставке будет способствовать укреплению двусторонних отношений в торгово-экономической области и сфере промышленных инноваций.

Коллективную композицию Кубани на "Иннопроме" подготовили министерство промышленной политики региона совместно с краевым Фондом развития промышленности. Так, Краснодарский компрессорный завод представит опреснительную установку, компания "Промагротехнологии" – новую уборочную машину для сельского хозяйства, завод "Сатурн" привез разработанные литий-ионные аккумуляторы и солнечные батареи, "Апрель" – продукцию медицинского назначения, а также многие другие компании представят свою продукцию.