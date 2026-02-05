Руденко рассказал о мерах поддержки для многодетных семей Кубани

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Более 20 региональных мер поддержки для многодетных семей действуют в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба администрации региона.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руденко рассказал журналистам о мерах поддержки для многодетных семей региона. На Кубани проживают около 95 тысяч многодетных семей, в которых воспитывают более 300 тысяч детей.

"Многодетная семья в нашей стране – это семья, в которой воспитывают не менее трех детей, как родных, так и приемных. Этот статус присваивают бессрочно. Не многие знают, что многодетные семьи могут претендовать на меры соцподдержки, пока старший ребенок не достигнет 18 или 23 лет, если он учится в учебном учреждении на очном отделении. И не важно, коммерция это или бюджет", – сообщил журналистам Руденко.

Заместитель губернатора добавил, что школьникам и студентам предоставляют бесплатные питание и проезд на городском и пригородном транспорте. Также многодетным семьям предусмотрены ежегодные выплаты, в том числе средства на покупку школьной формы для каждого ребенка, а также компенсация до 50% затрат на обучение по программам среднего профессионального образования.

Руденко подчеркнул, что также детям гарантируется первоочередное зачисление в детский сад и льготное обеспечение лекарствами по рецептам до шести лет.