Рейтинг@Mail.ru
Руденко рассказал о мерах поддержки для многодетных семей Кубани - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
18:30 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/kuban-2072542386.html
Руденко рассказал о мерах поддержки для многодетных семей Кубани
Руденко рассказал о мерах поддержки для многодетных семей Кубани - РИА Новости, 05.02.2026
Руденко рассказал о мерах поддержки для многодетных семей Кубани
Более 20 региональных мер поддержки для многодетных семей действуют в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T18:30:00+03:00
2026-02-05T18:30:00+03:00
краснодарский край
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072543411_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_ae491ffa595c0c9c7e292b7799442936.jpg
https://ria.ru/20260204/kuban-2072283615.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072543411_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_3eee8beef1efc2c324ea84b1a7918bca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край
Краснодарский край, Краснодарский край
Руденко рассказал о мерах поддержки для многодетных семей Кубани

Краснодарский край предоставляет многодетным более 20 региональных мер поддержки

© Фото : Администрация Краснодарского краяБолее 20 региональных мер поддержки для многодетных семей действуют в Краснодарском крае
Более 20 региональных мер поддержки для многодетных семей действуют в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : Администрация Краснодарского края
Более 20 региональных мер поддержки для многодетных семей действуют в Краснодарском крае
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Более 20 региональных мер поддержки для многодетных семей действуют в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба администрации региона.
Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руденко рассказал журналистам о мерах поддержки для многодетных семей региона. На Кубани проживают около 95 тысяч многодетных семей, в которых воспитывают более 300 тысяч детей.
"Многодетная семья в нашей стране – это семья, в которой воспитывают не менее трех детей, как родных, так и приемных. Этот статус присваивают бессрочно. Не многие знают, что многодетные семьи могут претендовать на меры соцподдержки, пока старший ребенок не достигнет 18 или 23 лет, если он учится в учебном учреждении на очном отделении. И не важно, коммерция это или бюджет", – сообщил журналистам Руденко.
Заместитель губернатора добавил, что школьникам и студентам предоставляют бесплатные питание и проезд на городском и пригородном транспорте. Также многодетным семьям предусмотрены ежегодные выплаты, в том числе средства на покупку школьной формы для каждого ребенка, а также компенсация до 50% затрат на обучение по программам среднего профессионального образования.
Руденко подчеркнул, что также детям гарантируется первоочередное зачисление в детский сад и льготное обеспечение лекарствами по рецептам до шести лет.
Всего в регионе действуют более 20 региональных мер поддержки для многодетных семей. С этого года года проиндексировали размер регионального материнского капитала до 167 тысяч рублей. Теперь выплату можно получить за третьего, четвертого и каждого последующего ребенка. Ранее средства представляли единоразово.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Кондратьев: более 7 млрд рублей направим на развитие культуры Кубани
4 февраля, 18:02
 
Краснодарский крайКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала