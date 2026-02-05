Рейтинг@Mail.ru
Кубань выделит свыше 80 млн рублей на создание гибридов яровых культур - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
18:22 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/kuban-2072542229.html
Кубань выделит свыше 80 млн рублей на создание гибридов яровых культур
Кубань выделит свыше 80 млн рублей на создание гибридов яровых культур - РИА Новости, 05.02.2026
Кубань выделит свыше 80 млн рублей на создание гибридов яровых культур
Краснодарский край выделит более 80 миллионов рублей на создание перспективных гибридов яровых культур в этом году, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T18:22:00+03:00
2026-02-05T18:22:00+03:00
краснодарский край
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/39220/22/392202267_0:0:2983:1678_1920x0_80_0_0_553a6805a506c267e54b66762f31c341.jpg
https://ria.ru/20251204/zakon-2059846923.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/39220/22/392202267_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_990cb2be70121509555e38677ab7b628.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , краснодарский край
Краснодарский край, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Краснодарский край
Кубань выделит свыше 80 млн рублей на создание гибридов яровых культур

Краснодарский край выделит свыше 80 млн руб на создание гибридов яровых культур

© РИА Новости / Сергей Венявский | Перейти в медиабанкСев ячменя на полях
Сев ячменя на полях - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Сергей Венявский
Перейти в медиабанк
Сев ячменя на полях. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Краснодарский край выделит более 80 миллионов рублей на создание перспективных гибридов яровых культур в этом году, сообщает пресс-служба администрации региона.
В "Тимирязев центр" прошло Всероссийское агрономическое совещание. Краснодарский край представил и.о. министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека.
В этом году на Кубани усилят работу в области селекции и семеноводства в рамках национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", сообщил журналистам Дерека.
"Перед нами стоит амбициозная задача – в разы повысить долю сева ключевых сельхозкультур отечественными семенами. Аграрная наука достигла значительных высот, и благодаря взаимодействию ученых с производством создаются действительно конкурентные селекционные разработки. В этом году усилим работу в соответствии с задачами нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", – сообщил журналистам Дерека.
Он отметил, что ученые и аграрии будут трудиться над созданием перспективных гибридов яровых культур. На эти цели предусмотрели свыше 80 миллионов рублей. Это позволит существенно укрепить импортонезависимость и обеспечить продовольственную безопасность страны.
Дерека добавил, что Краснодарский край обладает уникальной селекционной базой. А успехи в области селекции и семеноводства высоко ценятся и широко применяются аграриями России и зарубежья.
Город Туапсе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Парламент Кубани принял закон о новом краевом бюджете на три года
4 декабря 2025, 17:28
 
Краснодарский крайТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала