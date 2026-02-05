https://ria.ru/20260205/kuban-2072542229.html
Кубань выделит свыше 80 млн рублей на создание гибридов яровых культур
Кубань выделит свыше 80 млн рублей на создание гибридов яровых культур - РИА Новости, 05.02.2026
Кубань выделит свыше 80 млн рублей на создание гибридов яровых культур
Краснодарский край выделит более 80 миллионов рублей на создание перспективных гибридов яровых культур в этом году, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T18:22:00+03:00
2026-02-05T18:22:00+03:00
2026-02-05T18:22:00+03:00
краснодарский край
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/39220/22/392202267_0:0:2983:1678_1920x0_80_0_0_553a6805a506c267e54b66762f31c341.jpg
https://ria.ru/20251204/zakon-2059846923.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/39220/22/392202267_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_990cb2be70121509555e38677ab7b628.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , краснодарский край
Краснодарский край, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Краснодарский край
Кубань выделит свыше 80 млн рублей на создание гибридов яровых культур
Краснодарский край выделит свыше 80 млн руб на создание гибридов яровых культур
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Краснодарский край выделит более 80 миллионов рублей на создание перспективных гибридов яровых культур в этом году, сообщает пресс-служба администрации региона.
В "Тимирязев центр" прошло Всероссийское агрономическое совещание. Краснодарский край представил и.о. министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека.
В этом году на Кубани усилят работу в области селекции и семеноводства в рамках национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", сообщил журналистам Дерека.
"Перед нами стоит амбициозная задача – в разы повысить долю сева ключевых сельхозкультур отечественными семенами. Аграрная наука достигла значительных высот, и благодаря взаимодействию ученых с производством создаются действительно конкурентные селекционные разработки. В этом году усилим работу в соответствии с задачами нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", – сообщил журналистам Дерека.
Он отметил, что ученые и аграрии будут трудиться над созданием перспективных гибридов яровых культур. На эти цели предусмотрели свыше 80 миллионов рублей. Это позволит существенно укрепить импортонезависимость и обеспечить продовольственную безопасность страны.
Дерека добавил, что Краснодарский край обладает уникальной селекционной базой. А успехи в области селекции и семеноводства высоко ценятся и широко применяются аграриями России и зарубежья.