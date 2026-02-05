Кубань выделит свыше 80 млн рублей на создание гибридов яровых культур

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Краснодарский край выделит более 80 миллионов рублей на создание перспективных гибридов яровых культур в этом году, сообщает пресс-служба администрации региона.

В "Тимирязев центр" прошло Всероссийское агрономическое совещание. Краснодарский край представил и.о. министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека.

В этом году на Кубани усилят работу в области селекции и семеноводства в рамках национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", сообщил журналистам Дерека.

"Перед нами стоит амбициозная задача – в разы повысить долю сева ключевых сельхозкультур отечественными семенами. Аграрная наука достигла значительных высот, и благодаря взаимодействию ученых с производством создаются действительно конкурентные селекционные разработки. В этом году усилим работу в соответствии с задачами нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", – сообщил журналистам Дерека.

Он отметил, что ученые и аграрии будут трудиться над созданием перспективных гибридов яровых культур. На эти цели предусмотрели свыше 80 миллионов рублей. Это позволит существенно укрепить импортонезависимость и обеспечить продовольственную безопасность страны.