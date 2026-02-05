https://ria.ru/20260205/kuban-2072481551.html
В Краснодарском крае проходят обыски у главы района
В Краснодарском крае проходят обыски у главы района - РИА Новости, 05.02.2026
В Краснодарском крае проходят обыски у главы района
Обыски проходят у главы Отрадненского района Кубани Андрея Волненко, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T15:26:00+03:00
2026-02-05T15:26:00+03:00
2026-02-05T15:26:00+03:00
происшествия
крымский район
отрадненский район
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_0:21:2640:1505_1920x0_80_0_0_19a58d3bf7d52683c4aab7cf71bff098.jpg
https://ria.ru/20250930/obyski-2045327419.html
крымский район
отрадненский район
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_302:0:2337:1526_1920x0_80_0_0_7bbacc5655113be0ec96d5529afa7041.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, крымский район, отрадненский район, краснодарский край
Происшествия, Крымский район, Отрадненский район, Краснодарский край
В Краснодарском крае проходят обыски у главы района
У главы Отрадненского района Кубани Андрея Волненко проходят обыски
КРАСНОДАР, 5 фев – РИА Новости. Обыски проходят у главы Отрадненского района Кубани Андрея Волненко, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"Обыски у главы Отрадненского района", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что подозрения к Волненко связаны со схемой, аналогичной схеме экс-главы Крымского района
Сергея Леся.
"Схема, аналогичная (Сергею - ред.) Лесю", - добавил он.
Сергей Лесь был задержан 11 октября 2025 года. Октябрьский районный суд Кубани заключил главу Крымского района под стражу до 29 ноября по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, обвиняемый, являясь главой Крымского района, в период с января по март 2024 года отдал распоряжение подчиненному заключить с указанным им лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях, без проведения торгов, по цене, существенно ниже рыночной.