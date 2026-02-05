Рейтинг@Mail.ru
В Краснодарском крае проходят обыски у главы района
15:26 05.02.2026
В Краснодарском крае проходят обыски у главы района
Обыски проходят у главы Отрадненского района Кубани Андрея Волненко, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 05.02.2026
Автомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
КРАСНОДАР, 5 фев – РИА Новости. Обыски проходят у главы Отрадненского района Кубани Андрея Волненко, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"Обыски у главы Отрадненского района", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что подозрения к Волненко связаны со схемой, аналогичной схеме экс-главы Крымского района Сергея Леся.
"Схема, аналогичная (Сергею - ред.) Лесю", - добавил он.
Сергей Лесь был задержан 11 октября 2025 года. Октябрьский районный суд Кубани заключил главу Крымского района под стражу до 29 ноября по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, обвиняемый, являясь главой Крымского района, в период с января по март 2024 года отдал распоряжение подчиненному заключить с указанным им лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях, без проведения торгов, по цене, существенно ниже рыночной.
Заголовок открываемого материала