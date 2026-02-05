https://ria.ru/20260205/kuba-2072554006.html
Правительство Кубы актуализировало план перехода к военному положению
МЕХИКО, 5 фев - РИА Новости. Правительство Кубы актуализировало план перехода страны к военному положению на случай возможной внешней агрессии, заявил президент республики Мигель Диас-Канель.
"В эту субботу состоялось заседание Совета национальной обороны для анализа и утверждения планов и мер перехода к военному положению как части подготовки страны в рамках стратегической концепции народной войны", - сказал Диас-Канель
на пресс-конференции, которую транслирует в соцсетях его администрация.
По его словам, правительство Кубы
актуализировало все планы по отражению агрессии, относящиеся к рабочим органам Совета национальной обороны - они были обновлены и уточнены с учетом "опыта, извлечённого из последних международных конфликтов".
Глава государства отдельно отметил, что публикация информации о заседании Совета национальной обороны не означает переход Кубы к военному положению.
"Мы готовимся на случай, если в какой-то момент потребуется перейти к состоянию войны", - пояснил он.