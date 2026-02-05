Правительство Кубы актуализировало план перехода к военному положению

МЕХИКО, 5 фев - РИА Новости. Правительство Кубы актуализировало план перехода страны к военному положению на случай возможной внешней агрессии, заявил президент республики Мигель Диас-Канель.

Глава государства отдельно отметил, что публикация информации о заседании Совета национальной обороны не означает переход Кубы к военному положению.

"Мы готовимся на случай, если в какой-то момент потребуется перейти к состоянию войны", - пояснил он.