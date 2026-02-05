Рейтинг@Mail.ru
Куба актуализировала планы реагирования на агрессию - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 05.02.2026 (обновлено: 18:51 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/kuba-2072548262.html
Куба актуализировала планы реагирования на агрессию
Куба актуализировала планы реагирования на агрессию - РИА Новости, 05.02.2026
Куба актуализировала планы реагирования на агрессию
Куба актуализировала планы реагирования на агрессию с учетом опыта последних международных конфликтов, заявил президент Мигель Диас-Канель. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T18:48:00+03:00
2026-02-05T18:51:00+03:00
в мире
куба
мигель диас-канель
youtube
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071212906_0:414:2904:2048_1920x0_80_0_0_7099162a97bd834aa625efd583e71b1e.jpg
https://ria.ru/20260205/kuba-2072547796.html
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071212906_336:341:2612:2048_1920x0_80_0_0_ae5acf4100577051790519ec044d1a52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, куба, мигель диас-канель, youtube
В мире, Куба, Мигель Диас-Канель, YouTube
Куба актуализировала планы реагирования на агрессию

Диас-Канель: Куба актуализировала планы реагирования на агрессию

© AP Photo / Ramon EspinosaФлаг Кубы
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Флаг Кубы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Куба актуализировала планы реагирования на агрессию с учетом опыта последних международных конфликтов, заявил президент Мигель Диас-Канель.
"Были актуализированы все планы по реагированию на агрессию... в них были внесены уточнения с учетом опыта последних международных конфликтов", - заявил кубинский лидер на пресс-конференции, транслировавшейся на YouTube.
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Глава Кубы рассказал о перспективах от связей с БРИКС, Россией и Китаем
Вчера, 18:46
 
В миреКубаМигель Диас-КанельYouTube
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала