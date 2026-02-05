Рейтинг@Mail.ru
Глава Кубы рассказал о перспективах от связей с БРИКС, Россией и Китаем - РИА Новости, 05.02.2026
18:46 05.02.2026
Глава Кубы рассказал о перспективах от связей с БРИКС, Россией и Китаем
Глава Кубы рассказал о перспективах от связей с БРИКС, Россией и Китаем
Отношения с БРИКС, Россией и Китаем открывают иные, альтернативные перспективы развития для стран Глобального Юга, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель. РИА Новости, 05.02.2026
в мире, китай, россия, куба, мигель диас-канель, брикс
В мире, Китай, Россия, Куба, Мигель Диас-Канель, БРИКС
Глава Кубы рассказал о перспективах от связей с БРИКС, Россией и Китаем

Диас-Канель: отношения с БРИКС, Россией и Китаем открывают иные перспективы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Кубы Мигель Диас-Канель
Президент Кубы Мигель Диас-Канель. Архивное фото
МЕХИКО, 5 фев - РИА Новости. Отношения с БРИКС, Россией и Китаем открывают иные, альтернативные перспективы развития для стран Глобального Юга, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.
"Мы должны стремиться к ясности, к единству, которое не может быть просто риторическим: это должно быть также единство действий... Стремления к интеграции во всех возможных блоках, единым фронтом, защищая идеи, а также осуществляя экономические, торговые, кооперативные и совместные действия, поддерживающие многосторонность. И я считаю, что в настоящее время существуют блоки, демонстрирующие лидерство в этом отношении, такие как БРИКС, которые предлагают иные перспективы для Глобального Юга. Сами отношения Китая, таких держав, как Китай и Россия, со странами Юга отличаются", - сказал Диас-Канель.
По его словам, против Кубы ведется масштабная информационная и психологическая кампания, направленная на подрыв внутреннего единства, формирование недоверия и чувства неопределенности в обществе. Президент отметил, что подобные методы ранее применялись в отношении Венесуэлы, где агрессия сопровождалась целенаправленным воздействием на международное общественное мнение через СМИ и социальные сети.
Диас-Канель подчеркнул, что страны и народы Глобального Юга должны ясно осознавать, что именно стоит в настоящий момент на кону, какие сценарии и какое будущее им предлагаются.
Антонио Фаллико - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Россия бросает вызов монополии богатейших стран, заявил Фаллико
30 октября 2025, 14:23
 
