Глава Кубы рассказал о перспективах от связей с БРИКС, Россией и Китаем

МЕХИКО, 5 фев - РИА Новости. Отношения с БРИКС, Россией и Китаем открывают иные, альтернативные перспективы развития для стран Глобального Юга, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Диас-Канель подчеркнул, что страны и народы Глобального Юга должны ясно осознавать, что именно стоит в настоящий момент на кону, какие сценарии и какое будущее им предлагаются.