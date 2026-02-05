https://ria.ru/20260205/kuba-2072546271.html
Куба не угрожает США, заявил Диас-Канель
Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что его страна не допускает возможность агрессии в отношении других стран и не угрожает США. РИА Новости, 05.02.2026
