Куба не угрожает США, заявил Диас-Канель
18:36 05.02.2026 (обновлено: 18:50 05.02.2026)
Куба не угрожает США, заявил Диас-Канель
в мире, куба, сша
В мире, Куба, США
Куба не угрожает США, заявил Диас-Канель

Диас-Канель: Куба не допускает возможность агрессии в отношении других стран

Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что его страна не допускает возможность агрессии в отношении других стран и не угрожает США.
"(Куба - ред.) ни при каких обстоятельствах не допускает возможность агрессии в отношении другой страны. Мы не угрожаем США", - сказал Диас-Канель в ходе пресс-конференции, которую транслирует в соцсетях его администрация.
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Куба актуализировала планы реагирования на агрессию
Вчера, 18:48
 
В миреКубаСША
 
 
