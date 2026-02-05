Рейтинг@Mail.ru
Куба открыта для диалога с США, заявил Диас-Канель - РИА Новости, 05.02.2026
18:33 05.02.2026 (обновлено: 18:43 05.02.2026)
Куба открыта для диалога с США, заявил Диас-Канель
Куба открыта для диалога с США, заявил Диас-Канель - РИА Новости, 05.02.2026
Куба открыта для диалога с США, заявил Диас-Канель
Куба готова к диалогу с Соединенными Штатами по любым вопросам, представляющим взаимный интерес, заявил президент республики Мигель Диас-Канель. РИА Новости, 05.02.2026
В мире, Куба
Куба открыта для диалога с США, заявил Диас-Канель

Диас-Канель: Куба открыта для диалога с США по любой теме

Президент Кубы Мигель Диас-Канель
Президент Кубы Мигель Диас-Канель
Президент Кубы Мигель Диас-Канель. Архивное фото
МЕХИКО, 5 фев - РИА Новости. Куба готова к диалогу с Соединенными Штатами по любым вопросам, представляющим взаимный интерес, заявил президент республики Мигель Диас-Канель.
"Существует широкий круг тем для обсуждения, и Куба всегда придерживалась исторической позиции, определенной и защищаемой главнокомандующим Фиделем Кастро, продолженной генералом армии Раулем Кастро, и которая, на мой взгляд, является неизменной и незыблемой в настоящий момент. Куба готова к диалогу с Соединенными Штатами по любым вопросам", - сказал Диас-Канель в ходе пресс-конференции, которую транслирует в соцсетях его администрация.
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Он отметил, что как в самих США, так и на международном уровне всегда существовали силы и структуры, выступающие за выстраивание каналов общения, диалога и взаимодействия между Гаваной и Вашингтоном.
"И много раз это удавалось, и когда это удавалось, это позволяло нам говорить на равных по вопросам, в которых мы можем даже иметь разные мнения. Это вопросы, которые мы должны решать вместе, потому что мы находимся в одном географическом районе, мы очень близкие соседи", - добавил президент Кубы.
Диас-Канель подчеркнул, что соседство с США объективно требует совместного обсуждения целого ряда вопросов, включая миграцию, безопасность, борьбу с наркотрафиком и терроризмом. Он также указал на значимость экологической повестки, связанной с акваторией Мексиканского залива, морскими течениями и защитой окружающей среды, и на потенциал сотрудничества в научной сфере и академических обменах.
Заголовок открываемого материала