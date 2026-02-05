Рейтинг@Mail.ru
Куба готова к диалогу с США без предварительных условий, заявил Диас-Канель - РИА Новости, 05.02.2026
18:30 05.02.2026
Куба готова к диалогу с США без предварительных условий, заявил Диас-Канель
Куба готова к диалогу с США без предварительных условий, заявил Диас-Канель
2026
в мире, куба, сша, гавана, мигель диас-канель
В мире, Куба, США, Гавана, Мигель Диас-Канель
Куба готова к диалогу с США без предварительных условий, заявил Диас-Канель

Президент Кубы Мигель Диас-Канель. Архивное фото
МЕХИКО, 5 фев - РИА Новости. Куба готова к диалогу с Соединенными Штатами без предварительных условий и какого-либо давления, на основе равноправия и взаимного уважения, заявил президент республики Мигель Диас-Канель.
"Без давления - под давлением невозможно вести диалог, без предварительных условий, на равных позициях, с уважением нашего суверенитета, независимости и права на самоопределение", - сказал Диас-Канель в ходе пресс-конференции, которую транслирует его администрация.
По его словам, такой диалог не должен затрагивать вопросы, которые Гавана расценивает как вмешательство во внутренние дела страны, и может стать основой для выстраивания цивилизованных, добрососедских отношений между двумя государствами.
Президент Кубы подчеркнул, что подобный формат взаимодействия способен принести взаимную пользу народам обеих стран.
"Кубинцы не ненавидят американский народ. Мы признаем ценности американского народа, ценности его истории и культуры. Когда у нас появилась возможность создать пространство для диалога между нашими народами в различных секторах - науке, спорте, религии, культуре, здравоохранении - и даже на политическом уровне, мы обнаружили, что есть много вещей, над которыми мы можем работать вместе, без предрассудков, и которые могут внести значительный вклад", - добавил Диас-Канель.
Виктор Коронелли - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Россия продолжит поставлять нефть на Кубу, заявил посол
Вчера, 02:18
 
