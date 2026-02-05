https://ria.ru/20260205/kuba-2072544615.html
Куба готова к диалогу с США без предварительных условий, заявил Диас-Канель
Куба готова к диалогу с США без предварительных условий, заявил Диас-Канель - РИА Новости, 05.02.2026
Куба готова к диалогу с США без предварительных условий, заявил Диас-Канель
Куба готова к диалогу с Соединенными Штатами без предварительных условий и какого-либо давления, на основе равноправия и взаимного уважения, заявил президент... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T18:30:00+03:00
2026-02-05T18:30:00+03:00
2026-02-05T18:48:00+03:00
в мире
куба
сша
гавана
мигель диас-канель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025881689_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_4d8fcc020cf4733f72d4e82deb83d77c.jpg
https://ria.ru/20260205/kuba-2072347078.html
куба
сша
гавана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025881689_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_02c423d50e59773f073069cf85c5046b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, куба, сша, гавана, мигель диас-канель
В мире, Куба, США, Гавана, Мигель Диас-Канель
Куба готова к диалогу с США без предварительных условий, заявил Диас-Канель
Диас-Канель: Куба готова к диалогу с США без предварительных условий
МЕХИКО, 5 фев - РИА Новости. Куба готова к диалогу с Соединенными Штатами без предварительных условий и какого-либо давления, на основе равноправия и взаимного уважения, заявил президент республики Мигель Диас-Канель.
"Без давления - под давлением невозможно вести диалог, без предварительных условий, на равных позициях, с уважением нашего суверенитета, независимости и права на самоопределение", - сказал Диас-Канель
в ходе пресс-конференции, которую транслирует его администрация.
По его словам, такой диалог не должен затрагивать вопросы, которые Гавана
расценивает как вмешательство во внутренние дела страны, и может стать основой для выстраивания цивилизованных, добрососедских отношений между двумя государствами.
Президент Кубы
подчеркнул, что подобный формат взаимодействия способен принести взаимную пользу народам обеих стран.
"Кубинцы не ненавидят американский народ. Мы признаем ценности американского народа, ценности его истории и культуры. Когда у нас появилась возможность создать пространство для диалога между нашими народами в различных секторах - науке, спорте, религии, культуре, здравоохранении - и даже на политическом уровне, мы обнаружили, что есть много вещей, над которыми мы можем работать вместе, без предрассудков, и которые могут внести значительный вклад", - добавил Диас-Канель.