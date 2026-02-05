Куба готова к диалогу с США без предварительных условий, заявил Диас-Канель

"Кубинцы не ненавидят американский народ. Мы признаем ценности американского народа, ценности его истории и культуры. Когда у нас появилась возможность создать пространство для диалога между нашими народами в различных секторах - науке, спорте, религии, культуре, здравоохранении - и даже на политическом уровне, мы обнаружили, что есть много вещей, над которыми мы можем работать вместе, без предрассудков, и которые могут внести значительный вклад", - добавил Диас-Канель.