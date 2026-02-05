https://ria.ru/20260205/kuba-2072384863.html
Отношения Москвы и Гаваны сохраняют высокую динамику, заявил посол на Кубе
В мире, Россия, Гавана, Куба, Виктор Коронелли, Сергей Лавров, Бруно Родригес, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российско-кубинские отношения сохраняют высокую динамику, развивается политическое, торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Гаване Виктор Коронелли.
"Российско-кубинские отношения сохраняют высокую динамику. Ведется насыщенный политический диалог, развивается торгово-экономическое взаимодействие, наращивается сотрудничество в сфере культуры и образования", - рассказал он.
Посол напомнил о недавнем телефонном разговоре глав МИД двух стран Сергея Лаврова
и Бруно Родригеса
, а также о январском визите делегаций МВД и ФСИН России
на Кубу
.
Коронелли
отметил, что российские эксперты примут участие в предстоящих в Гаване
крупных международных форумах – юридическом конгрессе "Юрискуба" и конференции по вопросам высшего образования "Университет-2026".
МИД РФ в понедельник сообщил, что Лавров в разговоре с Родригесом подтвердил неприемлемость экономического и силового давления на Кубу, выразив твердую готовность продолжать оказывать острову "необходимую политическую и материальную поддержку".