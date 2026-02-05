Отношения Москвы и Гаваны сохраняют высокую динамику, заявил посол на Кубе

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российско-кубинские отношения сохраняют высокую динамику, развивается политическое, торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Гаване Виктор Коронелли.

"Российско-кубинские отношения сохраняют высокую динамику. Ведется насыщенный политический диалог, развивается торгово-экономическое взаимодействие, наращивается сотрудничество в сфере культуры и образования", - рассказал он.

МИД РФ в понедельник сообщил, что Лавров в разговоре с Родригесом подтвердил неприемлемость экономического и силового давления на Кубу, выразив твердую готовность продолжать оказывать острову "необходимую политическую и материальную поддержку".