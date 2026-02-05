Рейтинг@Mail.ru
Отношения Москвы и Гаваны сохраняют высокую динамику, заявил посол на Кубе - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 05.02.2026 (обновлено: 10:45 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/kuba-2072384863.html
Отношения Москвы и Гаваны сохраняют высокую динамику, заявил посол на Кубе
Отношения Москвы и Гаваны сохраняют высокую динамику, заявил посол на Кубе - РИА Новости, 05.02.2026
Отношения Москвы и Гаваны сохраняют высокую динамику, заявил посол на Кубе
Российско-кубинские отношения сохраняют высокую динамику, развивается политическое, торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T10:15:00+03:00
2026-02-05T10:45:00+03:00
в мире
россия
гавана
куба
виктор коронелли
сергей лавров
бруно родригес
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071402666_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_8993cf79a9d3cbe9c74e9d35f8a6a887.jpg
https://ria.ru/20260202/lavrov-2071755019.html
россия
гавана
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071402666_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_bfcfdea52f1ec7c17c49f27e4fd5150b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, гавана, куба, виктор коронелли, сергей лавров, бруно родригес, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
В мире, Россия, Гавана, Куба, Виктор Коронелли, Сергей Лавров, Бруно Родригес, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Отношения Москвы и Гаваны сохраняют высокую динамику, заявил посол на Кубе

Посол Коронелли: российско-кубинские отношения сохраняют высокую динамику

© AP Photo / Ramon EspinosaЛюди с кубинскими флагами в Гаване
Люди с кубинскими флагами в Гаване - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Люди с кубинскими флагами в Гаване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российско-кубинские отношения сохраняют высокую динамику, развивается политическое, торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Гаване Виктор Коронелли.
"Российско-кубинские отношения сохраняют высокую динамику. Ведется насыщенный политический диалог, развивается торгово-экономическое взаимодействие, наращивается сотрудничество в сфере культуры и образования", - рассказал он.
Посол напомнил о недавнем телефонном разговоре глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Бруно Родригеса, а также о январском визите делегаций МВД и ФСИН России на Кубу.
Коронелли отметил, что российские эксперты примут участие в предстоящих в Гаване крупных международных форумах – юридическом конгрессе "Юрискуба" и конференции по вопросам высшего образования "Университет-2026".
МИД РФ в понедельник сообщил, что Лавров в разговоре с Родригесом подтвердил неприемлемость экономического и силового давления на Кубу, выразив твердую готовность продолжать оказывать острову "необходимую политическую и материальную поддержку".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Лавров подтвердил настрой России на поддержку Кубы
2 февраля, 16:43
 
В миреРоссияГаванаКубаВиктор КоронеллиСергей ЛавровБруно РодригесФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала