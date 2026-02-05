Рейтинг@Mail.ru
Угроза США Кубе не остановила поток российских туристов, заявил посол - РИА Новости, 05.02.2026
07:04 05.02.2026
Угроза США Кубе не остановила поток российских туристов, заявил посол
куба, сша, гавана, виктор коронелли, дональд трамп
Куба, США, Гавана, Виктор Коронелли, Дональд Трамп
© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаВид на Гавану, Куба
Вид на Гавану, Куба - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Вид на Гавану, Куба. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россияне остаются на втором месте по туристическому потоку на Кубу, несмотря на военно-политическую нестабильность в Карибском море, заявил в интервью РИА Новости посол России на Кубе Виктор Коронелли.
"Куба остается одним из наиболее востребованных направлений для российских туристов, мы (россияне - ред.) по-прежнему на втором месте после Канады по турпотоку на остров", - заявил глава дипмиссии, отвечая на вопрос о влиянии обстановки в регионе на численность российских путешественников на Кубе.
Также Коронелли напомнил, что на Кубу осуществляются регулярные прямые рейсы авиакомпании "Россия" и чартерные рейсы Nordwind.
"Со стороны россиян интерес к Острову Свободы по-прежнему высок", - подчеркнул посол.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны.
Власти Кубы расценили новые меры США как попытку задушить экономику страны и навязать населению экстремальные условия жизни, в Гаване заявили о нарушении норм международного права и экстерриториальном характере американских санкций.
