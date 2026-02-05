Угроза США Кубе не остановила поток российских туристов, заявил посол

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россияне остаются на втором месте по туристическому потоку на Кубу, несмотря на военно-политическую нестабильность в Карибском море, заявил в интервью РИА Новости посол России на Кубе Виктор Коронелли.
Также Коронелли напомнил, что на Кубу осуществляются регулярные прямые рейсы авиакомпании "Россия" и чартерные рейсы Nordwind.
"Со стороны россиян интерес к Острову Свободы по-прежнему высок", - подчеркнул посол.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны.
Власти Кубы расценили новые меры США как попытку задушить экономику страны и навязать населению экстремальные условия жизни, в Гаване заявили о нарушении норм международного права и экстерриториальном характере американских санкций.
