Рейтинг@Mail.ru
Россия продолжит поставлять нефть на Кубу, заявил посол - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:18 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/kuba-2072347078.html
Россия продолжит поставлять нефть на Кубу, заявил посол
Россия продолжит поставлять нефть на Кубу, заявил посол - РИА Новости, 05.02.2026
Россия продолжит поставлять нефть на Кубу, заявил посол
Россия неоднократно поставляла нефть на Кубу в последние годы, и эта практика будет продолжена, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Гаване Виктор... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T02:18:00+03:00
2026-02-05T02:18:00+03:00
куба
россия
гавана
виктор коронелли
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850965252_0:151:3007:1842_1920x0_80_0_0_209cc6f1fd891c234bc8f7d7049270bf.jpg
https://ria.ru/20260204/rossiya-2072331023.html
куба
россия
гавана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850965252_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_876e3dfc56174b332dcacb40a389c7a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
куба, россия, гавана, виктор коронелли, дональд трамп
Куба, Россия, Гавана, Виктор Коронелли, Дональд Трамп
Россия продолжит поставлять нефть на Кубу, заявил посол

Посол Коронелли: Россия продолжит поставлять нефть на Кубу

© РИА Новости / Антон Великжанин | Перейти в медиабанкВиктор Коронелли
Виктор Коронелли - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Антон Великжанин
Перейти в медиабанк
Виктор Коронелли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия неоднократно поставляла нефть на Кубу в последние годы, и эта практика будет продолжена, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Гаване Виктор Коронелли.
"Российская нефть на Кубу в последние годы поставлялась неоднократно. Исходим из того, что эта практика будет продолжена", - сообщил он.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Куба якобы очень близка к краху после прекращения поставок нефти из Венесуэлы. Он также отмечал, что венесуэльская нефть больше не будет поступать на Кубу, а также пригрозил мерами в отношении других стран, которые продолжат поставки топлива на остров.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Замглавы МИД России выразил послу Кубы поддержку на фоне давления на страну
Вчера, 19:00
 
КубаРоссияГаванаВиктор КоронеллиДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала