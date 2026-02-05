https://ria.ru/20260205/kuba-2072347078.html
Россия продолжит поставлять нефть на Кубу, заявил посол
Россия продолжит поставлять нефть на Кубу, заявил посол - РИА Новости, 05.02.2026
Россия продолжит поставлять нефть на Кубу, заявил посол
Россия неоднократно поставляла нефть на Кубу в последние годы, и эта практика будет продолжена, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Гаване Виктор... РИА Новости, 05.02.2026
Россия продолжит поставлять нефть на Кубу, заявил посол
