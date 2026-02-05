https://ria.ru/20260205/krysha-2072367054.html
В школе в Новосибирской области частично обрушилась крыша
В школе в Новосибирской области частично обрушилась крыша - РИА Новости, 05.02.2026
В школе в Новосибирской области частично обрушилась крыша
Крыша школы в селе Репьево под Новосибирском частично провалилась во время работ по очистке, пострадавших нет, занятия в школе в четверг отменили, сообщил глава
НОВОСИБИРСК, 5 фев - РИА Новости. Крыша школы в селе Репьево под Новосибирском частично провалилась во время работ по очистке, пострадавших нет, занятия в школе в четверг отменили, сообщил глава Тогучинского района Сергей Пыхтин.
"В ходе работ по уборке снега привлеченными образовательным учреждением работниками была повреждена кровля здания Репьевской средней школы. Главное - никто из людей не пострадал. Основные конструктивные элементы здания не повреждены", - написал Пыхтин на своей странице
"ВКонтакте".
Он отметил, что в связи с произошедшим занятия в школе в четверг отменены.
"Мы приложим все усилия, чтобы в кратчайшие сроки провести необходимый ремонт и устранить все последствия инцидента. Ситуация находится под моим личным контролем", - заверил глава района.
В свою очередь, в ГУМЧС по Новосибирской области
журналистам сообщили о поступившем в ведомство сообщении об обрушении части стропильной системы кровли здания школы в селе Репьево Тогучинского района
.
"Повреждений перекрытий и стен нет. Пострадавших нет", - отметили в главке.
Согласно данным правительства Новосибирской области, новая школа в селе Репьево на 220 мест была введена в эксплуатацию конце 2025 года.