В школе в Новосибирской области частично обрушилась крыша

НОВОСИБИРСК, 5 фев - РИА Новости. Крыша школы в селе Репьево под Новосибирском частично провалилась во время работ по очистке, пострадавших нет, занятия в школе в четверг отменили, сообщил глава Тогучинского района Сергей Пыхтин.

"В ходе работ по уборке снега привлеченными образовательным учреждением работниками была повреждена кровля здания Репьевской средней школы. Главное - никто из людей не пострадал. Основные конструктивные элементы здания не повреждены", - написал Пыхтин на своей странице "ВКонтакте".

Он отметил, что в связи с произошедшим занятия в школе в четверг отменены.

"Мы приложим все усилия, чтобы в кратчайшие сроки провести необходимый ремонт и устранить все последствия инцидента. Ситуация находится под моим личным контролем", - заверил глава района.

В свою очередь, в ГУМЧС по Новосибирской области журналистам сообщили о поступившем в ведомство сообщении об обрушении части стропильной системы кровли здания школы в селе Репьево Тогучинского района

"Повреждений перекрытий и стен нет. Пострадавших нет", - отметили в главке.