Эксперт объяснил образование ледяного поля у берегов Крыма - РИА Новости, 05.02.2026
Наука
 
19:40 05.02.2026
Эксперт объяснил образование ледяного поля у берегов Крыма
Эксперт объяснил образование ледяного поля у берегов Крыма
Ледяное поле возле Бакальской косы на северо-западе Крыма образовалось в результате ветрового воздействия в акватории Каркинитского залива, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.02.2026
Эксперт объяснил образование ледяного поля у берегов Крыма

РИА Новости: ледяное поле у Крыма образовалось из-за ветрового воздействия

© Фото : ФГБУ "Заповедный Крым"/ВКонтактеДрейфующие скопление льда в Черном море возле Бакальской косы на северо-западе Крыма
Дрейфующие скопление льда в Черном море возле Бакальской косы на северо-западе Крыма - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : ФГБУ "Заповедный Крым"/ВКонтакте
Дрейфующие скопление льда в Черном море возле Бакальской косы на северо-западе Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Ледяное поле возле Бакальской косы на северо-западе Крыма образовалось в результате ветрового воздействия в акватории Каркинитского залива, сообщил РИА Новости заместитель директора по науке федерального государственного бюджетного учреждения "Заповедный Крым" Сергей Крюков.
"Явление нередкое, отмечались льды и ранее, и в больших размерах, однако они были смёрзшиеся с берегами, образуя забереги. В этом году ледяное поле появилось в результате ветрового воздействия сгонно-нагонных проявлений в акватории залива", - сказал Крюков.
По его словам, размер ледяного поля очень крупный для этой местности.
"Обычно подобные поля образуются севернее на 25-30 километров", - сказал Крюков.
Ранее в ФГБУ "Заповедный Крым" сообщили, что дрейфующее скопление льда обнаружено в Черном море возле Бакальской косы на северо-западе Крыма. Речь идет об обширном ледяном поле протяженностью около 7 километров. Отмечалось, что лед в Каркинитском заливе образуется не каждую зиму, а столь крупные образования - редкость.
Наука
 
 
