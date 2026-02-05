Эксперт объяснил образование ледяного поля у берегов Крыма

«

"Явление нередкое, отмечались льды и ранее, и в больших размерах, однако они были смёрзшиеся с берегами, образуя забереги. В этом году ледяное поле появилось в результате ветрового воздействия сгонно-нагонных проявлений в акватории залива", - сказал Крюков.