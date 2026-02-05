https://ria.ru/20260205/krym-2072555346.html
Эксперт объяснил образование ледяного поля у берегов Крыма
Эксперт объяснил образование ледяного поля у берегов Крыма - РИА Новости, 05.02.2026
Эксперт объяснил образование ледяного поля у берегов Крыма
Ледяное поле возле Бакальской косы на северо-западе Крыма образовалось в результате ветрового воздействия в акватории Каркинитского залива, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T19:40:00+03:00
2026-02-05T19:40:00+03:00
2026-02-05T19:40:00+03:00
наука
республика крым
черное море
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072261902_0:11:1555:886_1920x0_80_0_0_11172bf3530aa5ea8f1c3b3c8ca85522.jpg
https://ria.ru/20260109/aysberg-2067037379.html
https://ria.ru/20251208/aysberg-2060517050.html
республика крым
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072261902_242:0:1423:886_1920x0_80_0_0_f097e6d13bb87981e103ec311f7b6991.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, черное море, наука
Наука, Республика Крым, Черное море, Наука
Эксперт объяснил образование ледяного поля у берегов Крыма
РИА Новости: ледяное поле у Крыма образовалось из-за ветрового воздействия
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Ледяное поле возле Бакальской косы на северо-западе Крыма образовалось в результате ветрового воздействия в акватории Каркинитского залива, сообщил РИА Новости заместитель директора по науке федерального государственного бюджетного учреждения "Заповедный Крым" Сергей Крюков.
«
"Явление нередкое, отмечались льды и ранее, и в больших размерах, однако они были смёрзшиеся с берегами, образуя забереги. В этом году ледяное поле появилось в результате ветрового воздействия сгонно-нагонных проявлений в акватории залива", - сказал Крюков.
По его словам, размер ледяного поля очень крупный для этой местности.
«
"Обычно подобные поля образуются севернее на 25-30 километров", - сказал Крюков.
Ранее в ФГБУ "Заповедный Крым" сообщили, что дрейфующее скопление льда обнаружено в Черном море возле Бакальской косы на северо-западе Крыма. Речь идет об обширном ледяном поле протяженностью около 7 километров. Отмечалось, что лед в Каркинитском заливе образуется не каждую зиму, а столь крупные образования - редкость.