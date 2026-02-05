Рейтинг@Mail.ru
Ледяное поле у берегов Крыма может увеличиться - РИА Новости, 05.02.2026
14:55 05.02.2026
Ледяное поле у берегов Крыма может увеличиться
Ледяное поле у берегов Крыма может увеличиться
Ледяное поле возле Бакальской косы на северо-западе Крыма может увеличиться, все зависит от погодных факторов, сообщил РИА Новости заместитель директора по...
Ледяное поле у берегов Крыма может увеличиться

Крюков: ледяное поле у Бакальской косы в Крыму может увеличиться

Море
Море. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Ледяное поле возле Бакальской косы на северо-западе Крыма может увеличиться, все зависит от погодных факторов, сообщил РИА Новости заместитель директора по науке федерального государственного бюджетного учреждения "Заповедный Крым" Сергей Крюков.
"Сколько еще пробудут льды, зависит от погоды. При преобладании атмосферного влияния с севера они еще задержатся и даже увеличатся, а при смене атмосферного влияния на южное - температура возрастет, и льды разойдутся", - сказал Крюков.
Ранее в ФГБУ "Заповедный Крым" сообщили, что дрейфующее скопление льда обнаружено в Черном море возле Бакальской косы на северо-западе Крыма. Речь идет об обширном ледяном поле протяженностью около 7 километров. Отмечалось, что лед в Каркинитском заливе образуется не каждую зиму, а столь крупные образования - редкость.
