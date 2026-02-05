Ледяное поле у берегов Крыма может увеличиться

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Ледяное поле возле Бакальской косы на северо-западе Крыма может увеличиться, все зависит от погодных факторов, сообщил РИА Новости заместитель директора по науке федерального государственного бюджетного учреждения "Заповедный Крым" Сергей Крюков.

"Сколько еще пробудут льды, зависит от погоды. При преобладании атмосферного влияния с севера они еще задержатся и даже увеличатся, а при смене атмосферного влияния на южное - температура возрастет, и льды разойдутся", - сказал Крюков.