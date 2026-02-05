https://ria.ru/20260205/krym-2072443800.html
Жителю Крыма грозит срок до пяти лет за русофобские комментарии
Жителю Крыма грозит срок до пяти лет за русофобские комментарии
Жителю Крыма грозит срок до пяти лет за русофобские комментарии
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность жителя Симферопольского района, который под псевдонимом публиковал в украинских чатах русофобские комментарии, ему грозит... РИА Новости, 05.02.2026
Жителю Крыма грозит срок до пяти лет за русофобские комментарии
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность жителя Симферопольского района, который под псевдонимом публиковал в украинских чатах русофобские комментарии, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает УФСБ России по Крыму и Севастополю .
По данным УФСБ, 54-летний мужчина был активным участником украинских Telegram-чатов, в которых публиковались русофобские посты. В сообщении отмечается, что использование аккаунта с псевдонимом не помогло крымчанину избежать ответственности.
"Согласно проведенной экспертизе текстовые записи гражданина содержат лингвистические признаки побуждения в форме призыва к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности (русские)", - говорится в сообщении.
В отношении мужчины, уточнили в УФСБ, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 УК РФ
("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием Интернета"). Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.