Жителю Крыма грозит срок до пяти лет за русофобские комментарии - РИА Новости, 05.02.2026
13:19 05.02.2026
Жителю Крыма грозит срок до пяти лет за русофобские комментарии
Жителю Крыма грозит срок до пяти лет за русофобские комментарии - РИА Новости, 05.02.2026
Жителю Крыма грозит срок до пяти лет за русофобские комментарии
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность жителя Симферопольского района, который под псевдонимом публиковал в украинских чатах русофобские комментарии, ему грозит... РИА Новости, 05.02.2026
2026
Жителю Крыма грозит срок до пяти лет за русофобские комментарии

Жителю Симферопольского района грозит срок до 5 лет за русофобские комментарии

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность жителя Симферопольского района, который под псевдонимом публиковал в украинских чатах русофобские комментарии, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает УФСБ России по Крыму и Севастополю .
По данным УФСБ, 54-летний мужчина был активным участником украинских Telegram-чатов, в которых публиковались русофобские посты. В сообщении отмечается, что использование аккаунта с псевдонимом не помогло крымчанину избежать ответственности.
"Согласно проведенной экспертизе текстовые записи гражданина содержат лингвистические признаки побуждения в форме призыва к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности (русские)", - говорится в сообщении.
В отношении мужчины, уточнили в УФСБ, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием Интернета"). Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
7 августа 2025, 23:33
Жительницу Бурятии оштрафовали за комментарии в общедомовом чате
7 августа 2025, 23:33
 
