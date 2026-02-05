Жителю Крыма грозит срок до пяти лет за русофобские комментарии

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность жителя Симферопольского района, который под псевдонимом публиковал в украинских чатах русофобские комментарии, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает УФСБ России по Крыму и Севастополю .

По данным УФСБ, 54-летний мужчина был активным участником украинских Telegram-чатов, в которых публиковались русофобские посты. В сообщении отмечается, что использование аккаунта с псевдонимом не помогло крымчанину избежать ответственности.

"Согласно проведенной экспертизе текстовые записи гражданина содержат лингвистические признаки побуждения в форме призыва к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности (русские)", - говорится в сообщении.

В отношении мужчины, уточнили в УФСБ, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием Интернета"). Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.