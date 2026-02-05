https://ria.ru/20260205/krokus-2072356035.html
Наказание фигурантам дела о теракте в "Крокусе" могут запросить в феврале
05.02.2026
Наказание фигурантам дела о теракте в "Крокусе" могут запросить в феврале
Наказание фигурантам уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" могут запросить уже в феврале, сообщил РИА Новости один из участников... РИА Новости, 05.02.2026
Красногорск
Наказание фигурантам дела о теракте в "Крокусе" могут запросить в феврале
РИА Новости: наказание фигурантам дела "Крокуса" могут запросить в феврале
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Наказание фигурантам уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" могут запросить уже в феврале, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
Второй западный окружной военный суд в начале августа 2025 года в выездном формате в здании Мосгорсуда
начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе
" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса. Обвинение закончило представлять свои доказательства в декабре.
"Прения сторон могут начаться уже в феврале, на этой стадии прокурор запрашивает у суда наказание для обвиняемых, которое считает справедливым", - рассказал собеседник агентства.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл
" в подмосковном Красногорске
произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК
, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.