Заседание суда по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл"

Наказание фигурантам дела о теракте в "Крокусе" могут запросить в феврале

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Наказание фигурантам уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" могут запросить уже в феврале, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

Второй западный окружной военный суд в начале августа 2025 года в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в " Крокусе " по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса. Обвинение закончило представлять свои доказательства в декабре.

"Прения сторон могут начаться уже в феврале, на этой стадии прокурор запрашивает у суда наказание для обвиняемых, которое считает справедливым", - рассказал собеседник агентства.

Террористический акт в концертном зале " Крокус сити холл " в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК , погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.