Наказание фигурантам дела о теракте в "Крокусе" могут запросить в феврале - РИА Новости, 05.02.2026
05:04 05.02.2026
Наказание фигурантам дела о теракте в "Крокусе" могут запросить в феврале
Наказание фигурантам дела о теракте в "Крокусе" могут запросить в феврале
происшествия
красногорск
крокус
крокус сити холл
московский городской суд
красногорск
происшествия, красногорск, крокус, крокус сити холл, московский городской суд
Происшествия, Красногорск, Крокус, Крокус Сити Холл, Московский городской суд
Наказание фигурантам дела о теракте в "Крокусе" могут запросить в феврале

РИА Новости: наказание фигурантам дела "Крокуса" могут запросить в феврале

Заседание суда по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Заседание суда по делу о теракте в концертном зале Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заседание суда по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" . Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Наказание фигурантам уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" могут запросить уже в феврале, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
Второй западный окружной военный суд в начале августа 2025 года в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса. Обвинение закончило представлять свои доказательства в декабре.
Заседание суда по делу о теракте в концертном зале Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В суде допросили всех фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
4 февраля, 21:10
"Прения сторон могут начаться уже в феврале, на этой стадии прокурор запрашивает у суда наказание для обвиняемых, которое считает справедливым", - рассказал собеседник агентства.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
Сгоревшее здание Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В крови у трех исполнителей теракта в "Крокусе" нашли наркотики
4 января, 10:32
 
ПроисшествияКрасногорскКрокусКрокус Сити ХоллМосковский городской суд
 
 
