В ГД предложили предоставить отечественным предприятиям целевой кредит - РИА Новости, 05.02.2026
01:47 05.02.2026
В ГД предложили предоставить отечественным предприятиям целевой кредит
В ГД предложили предоставить отечественным предприятиям целевой кредит
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил предоставить отечественным предприятиям целевой кредит для решения приоритетных задач промышленной РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T01:47:00+03:00
2026-02-05T01:47:00+03:00
экономика
леонид слуцкий (политик)
лдпр
госдума рф
Новости
экономика, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф
Экономика, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ
В ГД предложили предоставить отечественным предприятиям целевой кредит

Слуцкий предложил предоставить отечественным предприятиям целевой кредит

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил предоставить отечественным предприятиям целевой кредит для решения приоритетных задач промышленной политики.
"Нужно сделать так, чтобы уже в текущем году у предприятий была возможность привлечь финансирование, допустим, в форме целевого кредита для решения приоритетных задач промышленной политики, а с 2027 года критически необходимо нормализовать условия кредитования для всех предприятий", - сказал Слуцкий.
По его словам, чтобы придать новый импульс российской промышленности, нужно обеспечить доступный кредит.
"Регулятор может аргументированно доказывать, что его действия сдерживают инфляцию, но столь же очевидно, что высокая ставка кредита ведет к замедлению экономики", - заключил лидер ЛДПР.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Слуцкий предложил несколько инициатив в области регулирования майнинга
22 января, 17:37
 
ЭкономикаЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРГосдума РФ
 
 
