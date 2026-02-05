Рейтинг@Mail.ru
Курского депутата Васильева обвинили в краже свыше 30 миллионов рублей - РИА Новости, 05.02.2026
00:15 05.02.2026
Курского депутата Васильева обвинили в краже свыше 30 миллионов рублей
Курского депутата Васильева обвинили в краже свыше 30 миллионов рублей - РИА Новости, 05.02.2026
Курского депутата Васильева обвинили в краже свыше 30 миллионов рублей
Строивший курские фортификации бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков на допросе рассказал, что экс-депутат областной думы Максим Васильев украл у... РИА Новости, 05.02.2026
происшествия
курск
происшествия, мексика, курск, донецкая народная республика, владимир лукин
Происшествия, Мексика, Курск, Донецкая Народная Республика, Владимир Лукин
Курского депутата Васильева обвинили в краже свыше 30 миллионов рублей

Экс-директор стройфирмы обвинил депутата Васильева в краже 30,5 миллионов рублей

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramЭкс-депутат Курской областной Думы Максим Васильев в зале суда
Экс-депутат Курской областной Думы Максим Васильев в зале суда - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Экс-депутат Курской областной Думы Максим Васильев в зале суда. Архивное фото
КУРСК, 5 фев – РИА Новости. Строивший курские фортификации бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков на допросе рассказал, что экс-депутат областной думы Максим Васильев украл у него свыше 30 миллионов рублей и противотанковые пирамиды, передает корреспондент РИА Новости из Ленинского суда Курска.
Курский суд рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются бывший генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин, его заместитель Игорь Грабин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков. Ранее дело экс-депутата курской облдумы Васильева было выделено в отдельное производство, суд назначил ему 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В Белгородской области вынесли приговор экс-чиновнику за кражу у военных
30 января, 13:27
"Приходит Васильев, говорит, ты же наличные деньги не можешь снять? Говорит, можем вот обналичить... Дальше эта история всем известная... дают с Васильевым какие-то компании, я на них отправляю деньги, мне никаких денег практически они не возвращают, затягивают сроки, буквально за какую-то неделю я остаюсь без 30 с лишним миллионов... Шесть миллионов в общей сложности дали. По остальным деньгами они начинают затягивать и, соответственно, уезжает то в Мексику... И к середине января начинаю понимать, что меня кидают", – заявил Воловиков в суде.
Воловиков отметил, что несмотря на это, он начал строить фортификации.
"То есть у меня уже выбора, по сути, нет, я начинаю работать. В процессе всего этого... они еще умудряются у меня украсть пирамиды, то есть, я проплатил 10,5 миллиона за пирамиды... И я что-то уже ближе вообще к весне выясняю, что пирамид то у меня, собственно говоря, тоже нет, потому что их смонтировал Васильев у себя на объектах... Пирамиды они у меня украли точно, трос, кстати, они у меня украли точно за 1 миллион 300... Все остальное я сейчас на память не скажу... 30,5 миллионов", – ответил Воловиков на вопрос, сколько, по его мнению, украл экс-депутат Васильев.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Омске женщину осудили за кражу 13 миллионов рублей у детей-сирот
21 января, 14:59
По словам Воловикова, обналиченные средства он тратил на оплату труда рабочим.
"Обналиченные... которые мне Васильев дал... я рабочим заплатил. У меня было там от 50 до 80 работников. Платить им надо было порядка 5 тысяч рублей в день каждому. Ну и, соответственно, это от 250 до 400 тысяч в день... Плюс их надо было чем-то кормить... Там близко никаких ни 7 миллионов, да больше 40 мы потратили на зарплаты", – уточнил обвиняемый.
Васильев получил скандальную известность в новогодние праздники 2022-2023 годов, после появления в Telegram-каналах видео, на котором он, находясь в Мексике, готовит коктейль и закусывает его креветками. Этот процесс он комментирует словами: "Много денег! Много хорошего настроения!.. С Новым годом!"
Ранее выступающий в качестве свидетеля один из фигурантов дела о хищениях на строительстве курских фортификаций Максим Авдеев рассказал в суде, что создал около тысячи фирм-однодневок для последующего обналичивания средств. Он уточнял, что обналичивать средства помогала депутат ДНР Татьяна Бондаренко.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
На Кубани женщину будут судить за кражу трех миллионов рублей
12 января, 22:46
 
ПроисшествияМексикаКурскДонецкая Народная РеспубликаВладимир Лукин
 
 
