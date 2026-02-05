Курского депутата Васильева обвинили в краже свыше 30 миллионов рублей

КУРСК, 5 фев – РИА Новости. Строивший курские фортификации бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков на допросе рассказал, что экс-депутат областной думы Максим Васильев украл у него свыше 30 миллионов рублей и противотанковые пирамиды, передает корреспондент РИА Новости из Ленинского суда Курска.

Курский суд рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются бывший генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин , его заместитель Игорь Грабин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков. Ранее дело экс-депутата курской облдумы Васильева было выделено в отдельное производство, суд назначил ему 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.

"Приходит Васильев, говорит, ты же наличные деньги не можешь снять? Говорит, можем вот обналичить... Дальше эта история всем известная... дают с Васильевым какие-то компании, я на них отправляю деньги, мне никаких денег практически они не возвращают, затягивают сроки, буквально за какую-то неделю я остаюсь без 30 с лишним миллионов... Шесть миллионов в общей сложности дали. По остальным деньгами они начинают затягивать и, соответственно, уезжает то в Мексику ... И к середине января начинаю понимать, что меня кидают", – заявил Воловиков в суде.

Воловиков отметил, что несмотря на это, он начал строить фортификации.

"То есть у меня уже выбора, по сути, нет, я начинаю работать. В процессе всего этого... они еще умудряются у меня украсть пирамиды, то есть, я проплатил 10,5 миллиона за пирамиды... И я что-то уже ближе вообще к весне выясняю, что пирамид то у меня, собственно говоря, тоже нет, потому что их смонтировал Васильев у себя на объектах... Пирамиды они у меня украли точно, трос, кстати, они у меня украли точно за 1 миллион 300... Все остальное я сейчас на память не скажу... 30,5 миллионов", – ответил Воловиков на вопрос, сколько, по его мнению, украл экс-депутат Васильев.

По словам Воловикова, обналиченные средства он тратил на оплату труда рабочим.

"Обналиченные... которые мне Васильев дал... я рабочим заплатил. У меня было там от 50 до 80 работников. Платить им надо было порядка 5 тысяч рублей в день каждому. Ну и, соответственно, это от 250 до 400 тысяч в день... Плюс их надо было чем-то кормить... Там близко никаких ни 7 миллионов, да больше 40 мы потратили на зарплаты", – уточнил обвиняемый.

Васильев получил скандальную известность в новогодние праздники 2022-2023 годов, после появления в Telegram-каналах видео, на котором он, находясь в Мексике, готовит коктейль и закусывает его креветками. Этот процесс он комментирует словами: "Много денег! Много хорошего настроения!.. С Новым годом!"