Кравцов прокомментировал инциденты с нападениями в школах
19:08 05.02.2026 (обновлено: 19:29 05.02.2026)
Кравцов прокомментировал инциденты с нападениями в школах
Кравцов прокомментировал инциденты с нападениями в школах - РИА Новости, 05.02.2026
Кравцов прокомментировал инциденты с нападениями в школах
В школах, где случились трагические случаи, формально относились к рекомендациям министерства просвещения РФ, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. РИА Новости, 05.02.2026
Новости
Кравцов прокомментировал инциденты с нападениями в школах

Кравцов заявил о формальном отношении школ, где произошли ЧП, к рекомендациям

© РИА Новости / Александр Натрускин
Сергей Кравцов
© РИА Новости / Александр Натрускин
Сергей Кравцов. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В школах, где случились трагические случаи, формально относились к рекомендациям министерства просвещения РФ, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
"В тех школах, где были трагические случаи, мы в каждую школу направили свою комиссию. Публично об этом не говорили, но сегодня я впервые сейчас могу, раз такой вопрос возник, сказать. К сожалению, к большому сожалению, во всех школах формально относились к нашим рекомендациям по организации и воспитательного, и образовательного процесса, и профилактики, в том числе, деструктивных проявлений - сказал министр в комментарии для Telegram-канала "Юнашев Live".

Он отметил, что сегодня на федеральном уровне приняты все необходимые документы и регламенты для того, чтобы предотвратить такие случаи. Важно их выполнять.
Ранее сообщалось, что в Уфе девятиклассник устроил в школе стрельбу по учителю и одноклассникам из игрушечного автомата, а в Красноярске ученица 8-го класса бросила в кабинет горящую тряпку, после чего нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток.
Допрос подростка, открывшего стрельбу из детского автомата в гимназии Уфы - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Ученик, устроивший стрельбу в школе в Уфе, рассказал о мотиве
3 февраля, 15:11
