В ДТП с автобусами в Красноярске пострадали три человека
Три человека пострадали в результате столкновения двух иномарок и двух пассажирских автобусов в Красноярске, сообщает краевой главк МВД. РИА Новости, 05.02.2026
