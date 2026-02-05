Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с автобусами в Красноярске пострадали три человека
11:27 05.02.2026
В ДТП с автобусами в Красноярске пострадали три человека
В ДТП с автобусами в Красноярске пострадали три человека
Три человека пострадали в результате столкновения двух иномарок и двух пассажирских автобусов в Красноярске, сообщает краевой главк МВД. РИА Новости, 05.02.2026
Происшествия, Красноярск, Toyota Corolla, Новый год
В ДТП с автобусами в Красноярске пострадали три человека

В ДТП с автобусами и двумя авто в Красноярске пострадали три человека

© РИА Новости / Александр Кряжев
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 5 фев – РИА Новости. Три человека пострадали в результате столкновения двух иномарок и двух пассажирских автобусов в Красноярске, сообщает краевой главк МВД.
По данным краевого главка, инцидент произошел в четверг днем на улице Павлова.
"Произошло столкновение четырех транспортных средств: автобусов 8 и 55 маршрутов, а также автомобилей Chery и Toyota. По предварительным данным, медицинская помощь потребовалась двум пассажирам автобуса 8 маршрута, а также водителю автомобиля марки Chery", - говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
Заголовок открываемого материала